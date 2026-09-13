U Bosni i Hercegovini, registarske tablice svakako nisu nalik ni jednima iz bilo koje države na svetu. Osim što na njima, iz bezbednosnih razloga, nisu istaknuti gradovi u kojima su vozila registrovana, malo ko zna i detalj da na njima može da se nađe samo 7 slova od kompletne azbuke, odnosno abecede, te je influenser Cvijetko odlučio da to pojasni svojim pratiocima.

Naime, on je spomenuo da samo slova A, E, J, K, M, O i T možete da vidite na jednoj bosansko-hercegovačkoj registarskoj tablici.

Pogledajte i sami Cvijetkovo objašnjenje ovakve odluke:

Iako na prvu deluje zbunjujuće, razlog je ipak jednostavan - ovih 7 slova su jedina koja se identično pišu i na ćirilici i na latinici. Kako Cvijetko ističe, postoji izvestan broj ljudi koji živi u Bosni i Hercegovini a koji ne ume da čita i piše jedno od dva pisma, te se na ovaj način njima omogućava da bez poteškoća protumače registarske oznake.

Takođe, u videu možete da pogledate i kako su izgledale registarske tablice u Bosni i Hercegovini za vreme Jugoslavije do 1992. godine, kao i koje izmene su pravljene tokom narednih perioda, ali i kako izgleda njihov današnji dizajn koji se koristi od 2009. godine.

(Mondo)

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