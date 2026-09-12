Vozač je u praznom autobusu, čekajući da putnici uđu rešio da uradi jednu seriju vežbi.

Šipke je iskoristio da bi radio zgibove, a ubrzo potom usledili su i čučnjevi.

Snimak je na mrežama objavljen pre nekoliko godina, a izazvao je oduševljenje korisnika Instagrama.

"Ne kreće dok ne odradi seriju, možda nije stigao čovek u teretanu od posla", "Ukoči se čovek dok vozi... Malo da se razmrda", "Braaaavoooo... treba razgibati telo jer sedi celu noć dok vozi... i ostati budan", "Živeće ovaj narod", "Auu od sada plaćam kartu u busu", bili su samo neki od komentara.

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