Prema podacima iz njegovih ličnih dokumenata, ovaj neverovatni čovek gazi 120. godinu života, s obzirom na to da je rođen 11. jula 1907. godine. Iako porodica i lokalna zajednica nemaju sumnje u njegovu starost, međunarodni stručnjaci trenutno detaljno proveravaju istorijske spise pre nego što mu zvanično dodele svetsku krunu dugovečnosti.

Život u "Plavoj zoni"

NJegov rodni Sardinal nalazi se na živopisnom poluostrvu Nekoja. Ovo područje nije samo tropski raj, već i jedna od pet svetskih "Plavih zona" – jedinstvenih regija na Zemlji gde ljudi neuporedivo duže i zdravije žive, a proslava stotog rođendana ne predstavlja retkost.

Lokalno stanovništvo veruje da se izvor njihove vitalnosti krije u prirodnoj vodi bogatoj kalcijumom i magnezijumom. Međutim, stručnjaci dodaju da su jednostavna ishrana bazirana na kukuruzu i pasulju, celodnevni fizički rad na polju, kao i neraskidive društvene i porodične veze, zapravo ključni faktori za ovakav fenomen.

"Bez ljubavi i pažnje danas ne bi bio ovde"

Helen Flores, Hozeova unuka koja danas brine o njemu, svedoči o mirnoj starosti svog dede. Iako je čitav radni vek proveo baveći se teškim poljoprivrednim poslovima, danas uživa u spokoju, rado se priseća anegdota iz mladosti i uvek ima spremnu šalu.

„NJegov život je ispunjen mirom i radošću. Ali, da nema naše pažnje, nežnosti i ljubavi, on danas sigurno ne bi bio ovde sa nama“, emotivno ističe Helen.

Horhe Vindas, osnivač lokalnog udruženja koje istražuje fenomen "Plavih zona", objašnjava da tajna dugog veka leži u balansu. Pored stalne fizičke aktivnosti i zdrave trpeze, duboka duhovnost, odsustvo stresa i ogromna posvećenost porodici čine savršen recept za životni vek od preko sto godina.

Papiri spremni za Ginisa

Borba za Ginisovu knjigu rekorda je u punom jeku. Vindas napominje da lokalno udruženje poseduje bogatu istorijsku građu koju međunarodne institucije tek treba da verifikuju.

„Imamo zaista obimnu dokumentaciju – od krštenice i izvoda iz matične knjige rođenih, pa sve do kasnijih zapisa iz perioda kada je već zasnovao porodicu. Nadamo se da će proces provere biti brzo okončan i da ćemo uskoro slaviti dobre vesti“, optimističan je Vindas.

A Hozeova najveća zaostavština nije samo njegova starost, već ogromno potomstvo. Ovaj neverovatni čovek ima osmoro dece, 23 unuka, 25 praunuka i jednu čukununuku.

Kome trenutno pripada rekord?

Dok se Hozeova titula ne ozvaniči, zvanje najstarije osobe na svetu zvanično pripada Britanki Etel Katerham. Rođena 21. avgusta 1909. godine, Etel je 2026. proslavila svoj 117. rođendan. Ovu prestižnu titulu preuzela je u aprilu 2025. godine, nakon što je preminula brazilska časna sestra Inah Kanabaro Lukas. Hoze sada ima priliku da promeni ispisane stranice istorije i dokaže da granice ljudskog veka mogu ići još dalje.

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