Prema mapi, u žiži javnosti evropskih zemljama uglavnom su političke i bezbednosne teme, a može se videti i šta prednjači medijskim prostorom u našoj zemlji i komšiluku.

Hrvatska je označena pojmom “otpad” (waste), jer nelegalno odlaganje smeća u Lici danima izaziva buru u javnosti, a najavljen je i protest tokom vikenda u Zagrebu, prenosi Dnevno.hr.

BiH je označen pojmom “kampanja” (campaign) koji se odnosi na početak izborne kampanje i političku retoriku koja dominira na naslovnim strana tamošnjih medija, prenosi Slobodna-bosna.ba.

Kada je reč o Srbiji, naša država je označena pojmom “izbori” (elections) što se odnosi na vesti o dolazećoj izbornoj trci.

Od ostalih zemalja u regionu, Slovenija je označena pojmom “tužba” (lawsuit), Crna Gora pojmom “podrška” (backing), a Makedonija pojmom “protest” (protest), koji uglavnom ukazuju na političke teme.

(Telegraf.rs)

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