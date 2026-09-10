Dok je obilazila manastirski kompleks, naišla je na drveni sto na kom su, potpuno nezaštićeni i bez ikakvog nadzora, stajali sveže povrće i domaća hrana. Pored njih nalazila se samo jedna mala, obična kutija predviđena za dobrovoljni novčani prilog.

Ono što je mladu Špankinju najviše šokiralo jeste činjenica da u blizini nije bilo apsolutno nikoga da kontroliše kupce. Nije bilo prodavca, nikakvih sigurnosnih kamera, niti bilo kakvog nadzora. Čitav sistem funkcionisao je isključivo na čistom poverenju i oslanjanju na ljudski obraz – posetioci uzimaju hranu koja im je potrebna, a u kutijicu ubacuju novca onoliko koliko mogu, žele ili smatraju da je prikladno.

Ovakav vid poštenja i zajedništva duboko je dirnuo autorku snimka, koja nije krila svoje oduševljenje načinom na koji stvari ovde funkcionišu.

U videu koji se brzinom svetlosti proširio mrežama, emotivno je poručila:

- Ovo je neverovatno. Nema kamera, nema nikoga da vas kontroliše, samo čista vera u ljude. Zbog ovakvih stvari sam se zaljubila u Srbiju i ovaj narod.

Mreže se usijale: Stranci u čudu, domaći objašnjavaju da je to stara tradicija

NJeno video-otkriće izazvalo je ogromnu pažnju i usijalo sekciju sa komentarima u rekordnom roku. Dok su joj domaći korisnici u komentarima objašnjavali da je to česta praksa u ruralnim krajevima Srbije i u okolini svetinja gde se meštani oslanjaju na poštenje i tradiciju, brojni stranci su masovno delili snimak, fascinirani ovakvim nivoom socijalnog poverenja.

Ovaj mali, ali izuzetno snažan gest ispred manastirskih zidina poslužio je kao podsetnik da prave moralne vrednosti i dalje žive u narodu, daleko od dometa savremenih kamera i kontrolora.

Žena.rs

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