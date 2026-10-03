Sada je poznato i da je Pajkova odbila poslednji obrok pre izvršenja kazne. Ona je tako postala deo niza osuđenika na smrt čiji su izbori ili odbijanje poslednjeg obroka ostali zabeleženi.

Pravila nisu svuda ista

Tradicija poslednjeg obroka decenijama postoji u pojedinim američkim saveznim državama, mada pravila nisu svuda ista, niti osuđenik može nužno da naruči baš sve što poželi.

Neki su pred pogubljenje tražili omiljena jela iz svakodnevnog života, drugi ogromne količine hrane, dok je bilo i onih koji su odbili poseban obrok, prenosi Nezavisne.com.

Viktor Feger

Jedan od najneobičnijih izbora pripada Viktoru Fegeru, koji je 1963. pogubljen vešanjem zbog otmice i ubistva. NJegova poslednja želja nije bila biftek, dezert, ili raskošna večera.

Zatražio je samo maslinu s košticom.

Upravo taj obrok kasnije je postao jedan od najpoznatijih primera poslednjih želja osuđenika na smrt.

DŽon Vejn Gejsi

Potpuno drugačiji izbor napravio je serijski ubica DŽon Vejn Gejsi, koji je 1994. pogubljen smrtonosnom injekcijom.

Za poslednji obrok tražio je 12 prženih škampa, porciju pomfrita, veliku količinu jagoda i KFC piletinu.

I upravo piletina ima zanimljivu vezu s njegovim životom pre hapšenja - Gejsi je svojevremeno upravljao restoranima KFC-a.

Timoti Mekvej

Timoti Mekvej, odgovoran za bombaški napad u Oklahoma Sitiju, 1995. godine, u kojem je poginulo 168 ljudi, nije poželeo raskošnu večeru.

Pred pogubljenje 2001. godine zatražio je sladoled sa komadićima čokolade. To je bio njegov poslednji obrok pre izvršenja smrtne kazne smrtonosnom injekcijom.

Ted Bandi

Jedan od najpoznatijih američkih serijskih ubica Ted Bandi nije želeo da naruči poseban poslednji obrok.

Zbog toga mu je 1989. godine, pre pogubljenja na električnoj stolici na Floridi, poslužen tadašnji standardni zatvorski poslednji obrok.

Na stolu su bili biftek, jaja, krompir, tost sa maslacem i džemom, mleko i sok.

Roni Li Gardner

Roni Li Gardner, pogubljen streljanjem 2010. godine u Juti, imao je znatno neobičniji zahtev.

Tražio je biftek, rep jastoga, pitu od jabuka i sladoled od vanile. Ali, hrana nije bila jedina želja. Gardner je tražio da obrok pojede gledajući trilogiju “Gospodar prstenova”.

Riki Rej Rektor

Možda najjezivija anegdota vezana za poslednje obroke se odnosi na Rikija Reja Rektora, pogubljenog u Arkanzasu 1992. godine.

NJegov poslednji obrok uključivao je biftek, prženu piletinu, napitak i pitu od oraha.

Pitu nije pojeo. Prema kasnije objavljenim izveštajima, rekao je čuvaru da je čuva „za kasnije“.

(Telegraf.rs)

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