Upravo to dogodilo se Kejtlin i njenom partneru, koji su kupili kuću iz tridesetih godina prošlog veka i na tavanu pronašli pravu malu vremensku kapsulu.

Kejtlin na TikToku dokumentuje renoviranje kuće, ali je početkom avgusta pažnju njenih pratilaca privuklo nešto sasvim drugo. Novi vlasnici odlučili su da detaljnije istraže tavan, prostor koji je, sudeći po stanju u kojem su ga zatekli, godinama ostao gotovo netaknut.

Po tavanu su bili raspoređeni prašnjavi koferi, torbe i različiti predmeti, a neki od njih bili su sakriveni ispod prekrivača. Posebnu pažnju privukli su stari koferi koje nisu mogli odmah da otvore. Neki su bili zatvoreni, dok su drugi bili zaključani.

Umesto da ih nasilno otvore i tako eventualno oštete stare predmete, Kejtlin i njen partner pokušavali su da pronađu način da do sadržaja dođu bez uništavanja kofera. Tako je počelo postepeno otkrivanje stvari koje su decenijama čekale na tavanu.

Tavan koji je postao prava vremenska kapsula

Među pronađenim predmetima bila je i neobična torba napravljena od materijala koji podseća na krzno. U njoj su pronašli kartu sveta i stare časopise. Jedna od publikacija nosila je oznaku DHPB, ali Kejtlin, uprkos pokušajima da pronađe više informacija na internetu, nije uspela da otkrije o čemu je tačno reč.

Foto: Depositphoto/MIMOHE

Pronađen je i časopis posvećen poštanskim markama, što je dodatno podstaklo nagađanja o životu ljudi koji su nekada koristili ove predmete.

Na tavanu su se nalazili i stari radio, gramofon i dva sata. Svaki od tih predmeta danas izgleda kao mali prozor u prošlost i daje naslutiti kako je izgledao svakodnevni život nekadašnjih stanara.

Činjenica da je kuća, prema Kejtlininim navodima, pre njih pripadala samo jednoj porodici čitavu priču čini još zanimljivijom. Moguće je da predmeti predstavljaju uspomene više generacija koje su živele u istom domu.

Jedan datum otvorio je potpuno novu misteriju

Najzanimljiviji trag pronađen je na jednoj od torbi. Pored imena vlasnika bio je naveden datum isplovljavanja — 3. oktobar 1966. godine.

Taj detalj odmah je otvorio brojna pitanja. Kome je torba pripadala? Gde je njen vlasnik putovao? Da li je zaista putovao brodom i koliko je dugo trajalo putovanje? I, možda najzanimljivije, kako je torba završila na tavanu kuće i tamo ostala zaboravljena toliko decenija?

Za sada nema odgovora na ta pitanja.

Datum, međutim, pruža važan trag i pokazuje da bi najmanje deo pronađenih stvari mogao da bude star oko šest decenija. Upravo zbog toga Kejtlin nastavlja da istražuje tavan i predmete koje je pronašla, a otvaranje starih kofera dokumentuje na društvenim mrežama.

Misterija pritom još nije završena. Sadržaj svih zaključanih kofera nije otkriven, pa postoji mogućnost da se unutra nalaze dokumenti, fotografije, pisma ili neki drugi predmeti koji bi mogli da otkriju identitet njihovih vlasnika.

Možda će upravo neki naizgled beznačajan predmet biti ključ za rekonstrukciju priče o porodici koja je decenijama živela u toj kući. Za sada, tavan stare kuće ostaje svojevrsna vremenska kapsula — prostor u kojem su predmeti iz prošlosti čekali da ih neko ponovo pronađe.

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