Inače, Josip Broz Tito je koristio i mnoge druge nadimke kroz život: Valter (u Kominterni), Ivan Kostanjšek i Slavko Babić. Posedovao je i švedski pasoš na ime DŽon Aleksander Karlson i kanadski na ime Spiridon Mekas.

Nadimak Tito nije bio sasvim beznačajan, s obzirom na to da je zbunjivao strane sile tokom Drugog svetskog rata. Dok su neki pokušavali da saznaju ko ili šta se krije iza tog nadimka, drugi su govorili da Tito uopšte ne postoji – da ime Tito predstavlja kolektivno vođstvo komunističke internacionale u Jugoslaviji.

A od svih teorija kako je nastao nadimak "Tito", jedna je posebno bizarna. Naime, Ficroj Meklejn preneo je priču kako je Tito pozivao ljude kod sebe i govorio im šta treba da rade.

"Ti ćeš učiniti to, a ti to", govorio je, a to je činio jako često da su ga i njegovi prijatelji počeli zvati Tito. Međutim, ova teorija nikad nije dokazana.

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