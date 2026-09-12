Dve uobičajene greške vozača mogu da dovedu do potrošnje više goriva, ali i dugoročno da oštete automobil. Stoga je poželjno za vozače da se reše ovih navika, jer manje odlazaka na benzinsku pumpu znači i veće uštede, piše Ekspres.

Stručnjaci za vozila iz firme Driving Test Success savjetuju sve vozače da izbegnu naglo kočenje.

U videu na TikTok-u objasnili su da ova praksa prisiljava automobil na veći napor, te su rekli da to uzrokuje da vaš "auto mora više da radi kako bi se oporavio od izgubljenog momenta".

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Stručnjaci takođe napominju u drugom TikTok videu da se gorivo takođe može potrošiti brže kada imate spuštene prozore.

- Otpor vjetra zbog otvorenih prozora će trošiti više goriva iznad brzina od oko 72 kilometra na sat - upozorili su.

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Osim goriva, drugi stručnjaci za vožnju iz RAC Drive-a, navode da, iako će mnogi vozači morati zaustaviti u nuždi i stoga iznenada kočiti, to često uzrokuje više problema koji bi vas mogli koštati.

- Dosledno kasno kočenje više će opteretiti kočioni sistem, brže će istrošiti pločice i diskove, a uz to će vas koštati više goriva. Uopšteno, spor i promišljen pristup vožnji, predviđanje puta ispred vas, bolje je za vaš automobil i okolinu - piše RAC Drive.

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