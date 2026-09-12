Dve uobičajene greške vozača mogu da dovedu do potrošnje više goriva, ali i dugoročno da oštete automobil. Stoga je poželjno za vozače da se reše ovih navika, jer manje odlazaka na benzinsku pumpu znači i veće uštede, piše Ekspres.

Stručnjaci za vozila iz firme Driving Test Success savjetuju sve vozače da izbegnu naglo kočenje.

U videu na TikTok-u objasnili su da ova praksa prisiljava automobil na veći napor, te su rekli da to uzrokuje da vaš "auto mora više da radi kako bi se oporavio od izgubljenog momenta".

Stručnjaci takođe napominju u drugom TikTok videu da se gorivo takođe može potrošiti brže kada imate spuštene prozore.

- Otpor vjetra zbog otvorenih prozora će trošiti više goriva iznad brzina od oko 72 kilometra na sat - upozorili su.

Osim goriva, drugi stručnjaci za vožnju iz RAC Drive-a, navode da, iako će mnogi vozači morati zaustaviti u nuždi i stoga iznenada kočiti, to često uzrokuje više problema koji bi vas mogli koštati.

- Dosledno kasno kočenje više će opteretiti kočioni sistem, brže će istrošiti pločice i diskove, a uz to će vas koštati više goriva. Uopšteno, spor i promišljen pristup vožnji, predviđanje puta ispred vas, bolje je za vaš automobil i okolinu - piše RAC Drive.

BONUS VIDEO: