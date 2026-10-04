Patrijarh Pavle je ostao upamćen po skromnom životu, a priče o njegovim navikama i danas izazivaju pažnju. Neke od njih kažu da slatkiše nije jeo često, ali da je omiljeni kolač patrijarha Pavla ipak postojao, i to jedna starinska poslastica.

Kolač koji je patrijarh Pavle voleo više od svih

Autor Jutjub kanala „Deda Miletova kuhinja“ navodi da je omiljeni kolač patrijarha Pavla bila krempita. To je jednostavan, starinski kolač sa lisnatim korama i bogatim vanila filom, a pravi se od nekoliko osnovnih sastojaka.

Ako volite tradicionalne poslastice koje vraćaju ukus kolača iz detinjstva, ova krempita je odličan izbor. Priprema nije teška, a dobijate kremast kolač sa hrskavim korama. Foto: KOCA SULEJMANOVIC/AFP/Profimedia

Krempita na starinski način, sa filom kao oblak

U ovoj verziji krempite koriste se gotove lisnate kore, a fil se kuva od mleka, jaja, šećera, vanilin šećera i brašna. Ono što ovaj recept izdvaja jesu umućena belanca dodata u skuvani fil na kraju, pa krempita dobija laganu i vazdušastu teksturu.

2 gotova lisnata testa

2 l mleka

400 g kristal šećera

8 kesica vanilin šećera

300 g oštrog brašna

10 jaja

5 kašika šećera za belanca

šećer u prahu za posipanje

Starinska krempita baš kao nekad

Lisnato testo izbockajte viljuškom i ispecite u rerni po uputstvu sa pakovanja. Jedna kora ide na dno kolača, a druga ostaje za vrh.

Za fil prvo odvojite žumanca od belanaca. Žumanca umutite sa šećerom, vanilin šećerom i brašnom, pa postepeno dolivajte deo mleka dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

Ostatak mleka stavite da se zagreje, pa u njega dodajte smesu sa žumancima. Kuvajte uz stalno mešanje dok se fil ne zgusne i ne postane gust kao puding. Foto: Jutjub printskrin/Sanja Mandic Sanjine djakonije

Skuvan fil ostavite kratko da se prohladi. U međuvremenu umutite belanca sa pet kašika šećera u čvrst sneg.

Belanca umešajte u prohlađeni fil pažljivo i malo po malo, kako bi smesa ostala što vazdušastija.

Na dno stavite jednu pečenu koru, ravnomerno preko nje rasporedite fil i poklopite drugom korom. Krempitu ostavite da se dobro ohladi i stegne, a pre serviranja je pospite šećerom u prahu.

Ako želite, kolač ukrasite svežim voćem ili šlagom, mada je i klasična verzija sa šećerom u prahu sasvim dovoljna za pravi starinski ukus.

(Krstarica)

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