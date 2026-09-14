Policija okruga Kaunas saopštila je da je odluka o pokretanju pretkrivičnog postupka doneta nakon što su policajci pregledali video-snimke i procenili prijave vezane za taj incident, prenela je nacionalna radio-televizija LRT.

Motociklisti su se u petak okupili u parku Ramibes u Kaunasu dok su se muslimani molili u džamiji. Oni su puštali glasnu muziku, turnirali motore, uzvikivali nacionalističke parole i pokazivali svinjsku glavu koju su doneli sa sobom.

Policija je još 11. septembra pokrenula prekršajni postupak zbog mogućeg kršenja propisa koji regulišu javna okupljanja i druge događaje.

Foto: Profimedia

 

Portparolka policije okruga Kaunas, Odeta Vaitkevičijene, izjavila je danas da za sada niko nije zvanično osumnjičen u okviru krivične istrage.

“Identitet osobe koja je držala svinjsku glavu je poznat, a utvrđeni su i identiteti drugih osoba, ali je sve to i dalje deo istrage”, rekla je ona. 

Pročitajte još

"Mogli biste da nestanete s karte sveta!" Pretnja iz Moskve

"Mogli biste da nestanete s karte sveta!" Pretnja iz Moskve

16:30

Kraj za Britaniju? Dogovor lidera Škotske, Velsa i S. Irske

Kraj za Britaniju? Dogovor lidera Škotske, Velsa i S. Irske

15:50

LJubav s Tindera i panika u NATO bazi:"Nisam ruska špijunka!"

LJubav s Tindera i panika u NATO bazi:"Nisam ruska špijunka!"

14:13

Posle Slavije isti šok u Zagrebu: Muškarac šetao go

Posle Slavije isti šok u Zagrebu: Muškarac šetao go

15:22

Prema njenim rečima, policija za sada ne raspolaže informacijama da je neko tokom incidenta povređen.

Vaitkevičijene nije isključila mogućnost da bi tokom istrage mogle da budu identifikovane žrtve, i da će tužilaštvo pružiti informacije o tome. Policija je navela da su njeni pripadnici svesno izbegavali fizičku intervenciju tokom incidenta, kako bi se izbegla eskalacija.

Incident je izazvao kritike litvanskih političkih lidera i pozive na veću zaštitu muslimanske zajednice u zemlji.

"Ponaša se kao da sam ci***in": Srbin opleo po Macariju, trese se cela Grčka
Sport

"Ponaša se kao da sam ci***in": Srbin opleo po Macariju, trese se cela Grčka

ZATVOR ZA NAPADAČE: Lopovi koji su vezali Donarumu i njegovu trudnu partnerku sada idu iza brave
Sport

ZATVOR ZA NAPADAČE: Lopovi koji su vezali Donarumu i njegovu trudnu partnerku sada idu iza brave

BONUS VIDEO:

#Litvanija vesti #džamija #motociklisti #svinjska glava ispred džamije
Komentari 0
Отац му био миљеник Делија, ломио је кичму Нађу у дербију, син му сада дебитовао против Звезде

Otac mu bio miljenik Delija, lomio je kičmu Nađu u derbiju, sin mu sada debitovao protiv Zvezde