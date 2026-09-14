Policija okruga Kaunas saopštila je da je odluka o pokretanju pretkrivičnog postupka doneta nakon što su policajci pregledali video-snimke i procenili prijave vezane za taj incident, prenela je nacionalna radio-televizija LRT.

Motociklisti su se u petak okupili u parku Ramibes u Kaunasu dok su se muslimani molili u džamiji. Oni su puštali glasnu muziku, turnirali motore, uzvikivali nacionalističke parole i pokazivali svinjsku glavu koju su doneli sa sobom.

Policija je još 11. septembra pokrenula prekršajni postupak zbog mogućeg kršenja propisa koji regulišu javna okupljanja i druge događaje. Foto: Profimedia

Portparolka policije okruga Kaunas, Odeta Vaitkevičijene, izjavila je danas da za sada niko nije zvanično osumnjičen u okviru krivične istrage.

“Identitet osobe koja je držala svinjsku glavu je poznat, a utvrđeni su i identiteti drugih osoba, ali je sve to i dalje deo istrage”, rekla je ona.

Prema njenim rečima, policija za sada ne raspolaže informacijama da je neko tokom incidenta povređen.

Vaitkevičijene nije isključila mogućnost da bi tokom istrage mogle da budu identifikovane žrtve, i da će tužilaštvo pružiti informacije o tome. Policija je navela da su njeni pripadnici svesno izbegavali fizičku intervenciju tokom incidenta, kako bi se izbegla eskalacija.

Incident je izazvao kritike litvanskih političkih lidera i pozive na veću zaštitu muslimanske zajednice u zemlji.

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