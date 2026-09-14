Veza visokog španskog mornaričkog oficira sa ženom koju je upoznao na Tinderu izazvala je bezbednosnu uzbunu u britanskoj vojnoj bazi Nortvud.

Razlog je bio strah da Janina Vajt, državljanka sa britanskim i poljskim državljanstvom, rođena u Rusiji, špijunira za Kremlj.

Britanski Telegraf otkriva da je oficir u to vreme radio u Savezničkoj pomorskoj komandi (Markom), koja prati ruske podmornice, ratne brodove u britanskim vodama i sankcionisane tannkere iz Putinove „flote u senci“.

Oženjeni otac dvoje dece rastao se od supruge neposredno pre veze s Vajt, koja je počela krajem 2024. Nakon što su španski i NATO-ovi zvaničnici posumnjali u nju, suspendovan je. Britansko osoblje oduzelo mu je propusnicu, komandant baze zabranio mu je ulazak, a leta 2025. vraćen je u Španiju.

Vajt živi u Romfordu u istočnom Londonu. Negira da je agent i kaže da je žrtva diskriminacije zbog ruskog porekla. Veza sa oficirom više ne traje. Nikad nije uhapšena, a nijedna istraga nije dokazala da je strana špijunka.

- Definitivno znam da nisam ruska špijunka. Poslednji put kad sam proveravala, nisam bila - rekla je za Telegraf. Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia španska vojska

Ipak, tvrdi da ju je prošlog meseca u Sankt Peterburgu, gde je otišla bolesnom ocu, ruski obaveštajac odveo na kafu i dva sata ispitivao. Rekla je da se zove Andrej i da je iz FSB-a. Razgovor je bio u kafiću blizu metroa.

- Pitali su me da li znam nešto o poslu bivšeg partnera. Rekla sam da ne znam. Kod kuće smo imali pravilo da ne priča o svom poslu - ispričala je.

Znala je, kaže, da radi s ruskom tajnom flotom i podmornicama.

- Ali rasprava o bilo kakvim detaljima kod kuće bila je potpuna zabrana - dodala je.

🇬🇧🇪🇸🇷🇺 A Tinder romance between a Spanish naval officer and a Soviet-born woman triggered a security alert at a British military base...



Now Janina White, a UK-Polish dual national who happened to be born in Soviet Russia, is SUING the British Ministry of Defence for… pic.twitter.com/p61w68n2r4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 14, 2026

- Polovina pitanja odnosila se na to kako sam upoznala bivšeg partnera, kako je došlo do ovog trača i kako sam se osećala zbog toga. Pitao me o sestri, ocu i mužu. Pitao me kakav je sada moj odnos s bivšim partnerom. Rekla sam da ne komuniciramo. Bio je vrlo prijatan i doneo mi je finu kafu - kazala je.

Veza je počela u oktobru 2024, ubrzo nakon rastave od bivšeg supruga. Dva nedelje kasnije uselila se u dvosobni stan u Ruislipu, u zapadnom Londonu.

- Otvorili smo zajednički bankovni račun i počeli da planiramo odmore i razmišljamo o deci - kazala je. Foto: Depositphotos/EdZbarzhyvetsky Ilustracija

Sumnje su se pojavile nakon božićne zabave 12. decembra 2024. Vojnik ju je, prema sudskim dokumentima koje je video Telegraf, poveo u kantinu za oficire u Nortvudu, s jednovnevnom propusnicom za posetnike s pratnjom.

Tokom prve polovine 2025. u Markomu su se pojavile „bezbednosne zabrinutosti“ zbog njegove veze s Vajt, koja ide na streljanu u Basildonu u Eseksu.

- Pokrenuta je NATO-ova bezbednosna istraga, kao i španska. Ujedinjeno Kraljevstvo nije bilo uključeno u te procese, što je rezultiralo španskom odlukom o suspenziji oficirove nacionalne bezbednosne provere - stoji u sudskom dokumentu.

Komandant Nortvuda obavešten je 19. juna 2025. i povukao mu je propusnicu „do kraja bezbednosne istrage“.

Vajt tvrdi da mu se sledećeg dana pridružila na putovanju u NATO-ov pomorski štab visoke spremnosti u Oeirasu u Portugalu. Pristup mu je odobren deset dana nakon što mu je oduzeta propusnica za Nortvud, dok je još bio pod istragom. Rekla je da u bazi nije bila u sigurnim zonama.

- Ušli smo u bazu i dok je on imao pristup svim tim super sigurnim kompjuterima i podacima negde, ja sam sedela kraj bazena, pila kafu i čaj. Nikad nisam dobila pristup nijednom tajnom objektu. Provela sam dva dana u verovatno najsigurnijoj NATO bazi u Evropi. Bilo mi je dosadno.

Prema sudskim dokumentima, 29. jula 2025. španske vlasti prekinule su njegov rad u Markomu. Nekoliko nedelja kasnije, 26. avgusta, on, Vajt i neimenovana treća osoba pokušali su da uđu u Nortvud, „navodno kako bi ručali“, iako mu je propusnica bila suspendovana.

Vajt tvrdi da je tada zastupala partnera kao advokatica i da su hteli da pokupe njegove stvari. Obezbeđenje ih nije pustilo, pozvana je policija, a oni su se udaljili.

Oficir kaže da su optužbe imale „ogroman“ uticaj na porodicu i karijeru nakon „35 godina uzorne, besprekorne službe“. U e-poruci viceadmiralu Majku Atliju, britanskom mornaričkom komandantu, koju je video Telegraf, žalio se na „postepeni i proračunati proces društvene i profesionalne izolacije“. Bivša supruga, dvoje dece i Vajt bili su, kaže, postepeno isključeni iz druženja.

- Deca u španskoj zajednici, oponašajući roditelje, odbijala su da se pozdravljaju, da se igraju ili komuniciraju s mojom decom. Ono što je trebalo da bude sigurno i podržavajuće okruženje za vojne porodice postalo je neprijateljsko i razdorno. Psihološki uticaj te okrutnosti na moju porodicu, kao i na bivšu i novu partnerku, bio je ogroman - stoji u izjavi. Kolege su ga, tvrdi, izbegavale. Prema njemu se nije postupalo kao prema ravnopravnom saradniku, nego kao prema „neželjenom autsajderu“.

Vajt kaže da je bivši partner, koji se vratio u Španiju i više aktivno ne radi u mornarici, u septembru 2025. pokušao da digne ruku na sebe.

- Osećao se izdanim od strane mornarice. Španska država trebalo je da ga zaštiti. Razumem njegove osećaje. Osećam da me Britanija, moja zemlja, izdala - dodaje. Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia Ilustracija

Vajt je podnela niz pritužbi i traži sudsku reviziju razloga zbog kojih su je u Nortvudu proglasili „nepovoljnim bezbednosnim rizikom“.

Protiv Ministarstva odbrane pokrenula je tužbu zbog diskriminacije, tvrdeći da su optužbe vezane uz mesto rođenja.

- Kao advokatica vidim ogroman pravni nedostatak. Prvo, sva su mi prava oduzeta jer sam rođena u pogrešnoj zemlji. Celi državni sistem tretirao me je kao neprijatelja. Želim da znam zašto je donesena ova odluka, ko ju je doneo, i želim da se poništi. Želim da se celi lanac pročisti - dodaje.

Kaže da su je optužbe ostavile izolovanom. Kolege bivšeg dečka i njihovi partneri javno su je izbegavali.

- Živela sam u ovom neprijateljskom okruženju kao ta "ruska špijunka". Bila sam izopštena. Nazivala sam se nevidljivom ženom. Nisam pokušavala ilegalno da uđem u sedište u Nortvudu - rekla je za Telegraf.

Istraga nije javno dokazala špijunažu.

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