Jedan od takvih primera izazvao je veliku pažnju javnosti jer prikazuje hipotetičku mapu razmene teritorija pod naslovom „Da li biste zamenili ovo za ovo?“.

U prikazanom, potpuno nerealnom scenariju, Hrvatska bi izgubila Istru i deo jadranske obale u korist Italije, dok bi zauzvrat dobila teritorije u Bosni i Hercegovini, otprilike povezane sa područjem nekadašnje Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Iako pravno i politički nemoguć, predlog je izazvao oštre reakcije i gotovo jednoglasno odbacivanje u javnosti.

Korisnici društvenih mreža ocenili su ideju kao apsurdnu i ekonomski neodrživu, poredeći je sa nerealnim razmenama tipa „100 dolara za 1 dolar“ ili „računar sa vrhunskom grafičkom karticom za zastarelu konzolu“, čime je istaknuta nesrazmera u „vrednosti“ predloženih teritorija.

Najviše reakcija izazvao je deo koji se odnosi na Istru i jadransku obalu, koje se u komentarima opisuju kao ključne za identitet i ekonomiju Hrvatske, pre svega zbog turizma. Mnogi su poručili da se takvi regioni ne mogu „zameniti“ i da bi njihov gubitak imao ozbiljne ekonomske posledice. Istovremeno, istaknuta je i njihova istorijska i kulturna važnost, uz poruke da su to područja koja čine važan deo nacionalne istorije.

Pojavljuje se i ideja teritorijalne kompenzacije prema kojoj bi, pored gubitka Istre i dela obale, jedan deo Dalmacije bio izdvojen iz sastava Hrvatske i prikazan kao teritorija koja bi se pripajala Srbiji u okviru zamišljene razmene.

Korisnici su naglasili da su ovakve ideje nerealne i opasne, te da ne uzimaju u obzir političku i pravnu realnost. Mnogi su upozorili da su promene granica na Balkanu izuzetno osetljivo pitanje i da je očuvanje mira prioritet.

(Mondo)

BONUS VIDEO: