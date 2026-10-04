Naime, prolaz građanima do samog ulaza na biračko mesto presekla je neobična prepreka, jarac koji je odlučio da uvede sopstvena izborna pravila i stane tačno ispred vrata.

Prema snimku koji su zabeležili meštani i objavio portal BL Portal, nepozvani "čuvar" biračkog mesta nije mario za izborni protokol. Građani koji su pristizali na glasanje zatekli su se u neverici, a pojedini su morali dobro da se potrude i "odmere snage" kako bi uopšte uspeli da prođu pored rogatog čuvara i ostvare svoje biračko pravo.

Ni jarac nije mogao do biračkog mjesta: Neobična scena u Potkozarju kod Banjaluke VIDEO...više na https://t.co/Jpau7fs2Lx https://t.co/G5ZreAMzRl — BL Portal (@bl_portal) October 4, 2026

Snimak komične situacije ubrzo se proširio društvenim mrežama, uz šaljive komentare meštana da je u Potkozarju glasanje privremeno obustavljeno — ne zbog zakazivanja izborne tehnologije, već zbog nepopustljivog lokalnog jarca.

(Telegraf.rs)

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