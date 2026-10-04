Naime, prolaz građanima do samog ulaza na biračko mesto presekla je neobična prepreka, jarac koji je odlučio da uvede sopstvena izborna pravila i stane tačno ispred vrata.

Foto: Printskrin/X/BL Portal

Pogledaj galeriju

Foto: Printskrin/X/BL Portal

Pogledaj galeriju

Foto: Printskrin/X/BL Portal

Pogledaj galeriju

Foto: Printskrin/X/BL Portal

Pogledaj galeriju

Prema snimku koji su zabeležili meštani i objavio portal BL Portal, nepozvani "čuvar" biračkog mesta nije mario za izborni protokol. Građani koji su pristizali na glasanje zatekli su se u neverici, a pojedini su morali dobro da se potrude i "odmere snage" kako bi uopšte uspeli da prođu pored rogatog čuvara i ostvare svoje biračko pravo.

 

 

Snimak komične situacije ubrzo se proširio društvenim mrežama, uz šaljive komentare meštana da je u Potkozarju glasanje privremeno obustavljeno — ne zbog zakazivanja izborne tehnologije, već zbog nepopustljivog lokalnog jarca.

Pročitajte još

Kažnjen muškarac zbog okretanja praseta na ražnju u Sarajevu

Kažnjen muškarac zbog okretanja praseta na ražnju u Sarajevu

15:27

Oglasio se poštar o kome bruji region: "Pare ću vratiti!"

Oglasio se poštar o kome bruji region: "Pare ću vratiti!"

09:00

PRVA BOSANSKA PUŠKA: NATOstandard, bazirana na legendi - M16

PRVA BOSANSKA PUŠKA: NATOstandard, bazirana na legendi - M16

08:45

Iz Bilećkog jezera izvukli džinovskog soma (video)

Iz Bilećkog jezera izvukli džinovskog soma (video)

22:03

(Telegraf.rs)

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Sport

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića

Janik Siner saopštio loše vesti!
Sport

Janik Siner saopštio loše vesti!

BONUS VIDEO

#BIH vesti #Bosna i Hercegovina najnovije vesti #Bosna i Hercegovina vesti #jarac #Bosna i Hercegovina vesti 2026 #Bosna i Hercegovina najnovije vesti 2026 #jarac BIH
Komentari 0
"НАРОД УЗИМА ВИЛЕ И КРЕЋЕ НА ЗЕЛЕНСКОГ" Бивши помоћник открио највећу лаж украјинског председника

"NAROD UZIMA VILE I KREĆE NA ZELENSKOG" Bivši pomoćnik otkrio najveću laž ukrajinskog predsednika