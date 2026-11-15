Alija Roza, koja se predstavlja kao bivša ruska špijunka, otkrila je metodu kojom je, kako tvrdi, muškarce pokušavala da učini se*sualno zavisnim od sebe. Prema njenim rečima, cilj je bio postići da muškarci izgube interesovanje za druge žene i veruju da samo s njom mogu da dožive određeni nivo uzbuđenja.

Iako je želela da bude modni dizajner, otac joj je rekao da nema drugog izbora nego da pohađa specijalni državni program. Od ranog detinjstva je učila borilačke veštine i bavila se drugim napornim fizičkim aktivnostima, da bi u 18. godini postala deo “se*s programa”. Izabrana je iz grupe od 350 učenika da učestvuje u tajnom program koji su razvili bivši psiholozi i visoki oficiri KGB-a.

Roza danas radi kao modna influenserka i trenerka za osnaživanje žena. Tvrdi da je odrasla u uglednoj vojnoj porodici, te da je tokom špijunske karijere imala zadatak da se infiltrira u kriminalne grupe i mreže za trgovinu ljudima. Prema njenoj priči, iz Rusije je pobegla nakon što je razotkrivena.

Otkrila je tehniku koju naziva "sidrenjem"

Gostujući u podkastu "Figuring Out With Raj Shamani", Roza je opisala postupak koji naziva "sidrenjem", a koji se, prema njenim tvrdnjama, koristio kako bi se muškarac emocionalno i se*sualno vezao za agentkinju.

Objasnila je da su je učili kako su muškarci posebno podložni sugestijama neposredno nakon seksualnog odnosa, odnosno ejakulacije. "To je trenutak najveće opuštenosti u kojem mozak upija i prihvata svaku informaciju koju mu kažete", tvrdila je.

Prema njenim rečima, agentkinje su tada trebale da muškarcu upute kompliment poput "Najbolji si" ili "Ovo je bio najbolji se*s" i da mu istovremeno dodirnu određeni deo tela, na primer vrat, rame ili uho.

Roza tvrdi da se ponavljanjem istih reči i dodira nakon se*sualnog vrhunca može stvoriti povezanost između prijatnog osećaja i određene osobe. Takav postupak je opisala kao "izuzetno snažnu tehniku".

Dodala je da bi kasnije ponavljanje istih reči uz dodir na istom mestu, prema toj teoriji, trebalo ponovo da izazove sličnu reakciju.

"Samo sa mnom možeš da osetiš takav užitak"

Roza je navela i primere rečenica koje su, kako tvrdi, koristile agentkinje čiji je zadatak bio da zavode muškarce i zadobiju njihovo poverenje. "Agentkinje koje koriste 'ljubavne zamke' rekle bi 'Mi smo moćan par' i koristile bi slične fraze: 'Samo ja mogu da ti pomognem'", ispričala je.

Navela je i druge izjave: "Samo sa mnom možeš da osetiš takav užitak. Samo uz mene možeš da budeš snažan. Samo ja znam kako da te učinim uspešnim. Znam da sam najbolja stvar u tvom životu."

Prema njenim rečima, cilj takvih poruka bio je uveriti muškarca da samo jedna osoba može da mu pruži zadovoljstvo, podršku i osećaj vrednosti. Roza smatra da na taj način može da se stvori snažna zavisnost od partnerke, ali za takve tvrdnje nisu ponuđeni naučni dokazi.

Tvrdi da su morali da se pojave sedam puta pre upoznavanja

U intervjuu za New York Post Roza je govorila i o tome kako su je navodno učili da se približi osobi koju želi da zavede. Prema njenim rečima, jedan od postupaka podrazumevao je da se u životu određene osobe pojavi tačno sedam puta pre prvog razgovora.

"Možete da se pojavite u njihovom kafiću, teretani ili da im jednostavno stalno lajkujete objave. Kada se konačno upoznate, njihov mozak vam već veruje", izjavila je. Roza je opisala i takozvano "bombardovanje ljubavlju", odnosno obasipanje osobe pažnjom, komplimentima i porukama. Tvrdi da su agentkinje slale i selfije i fotografije u bikiniju kako bi privukle pažnju muškaraca.

Ponekad bi se, kaže, pretvarale da su usamljene ili da im je potrebna pomoć. "Pretvaraju se da su slabe ili usamljene: 'Roditelji su mi ubijeni, studentkinja sam, nemam novca.' To aktivira herojski instinkt. Svaki muškarac želi da se oseća kao spasitelj", objasnila je.

Spomenula je i metodu kojom bi se pretvarala da s muškarcem ima zajedničke poznanike, iako bi sve bilo izmišljeno.

Iako Roza tvrdi da su te metode bile deo njene špijunske obuke, nema pouzdanih naučnih dokaza da se njima može izazvati se*sualna zavisnost ili kontrolisati nečija privlačnost prema drugim osobama.

(Indeh.hr)

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