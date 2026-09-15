"Tu francusku inicijativu, da se izrazim blago i s puno diplomatije, nazivamo nepromišljenom. Naravno, to nam stvara rizike", rekla je Marija Zaharova na nedeljnoj konferenciji za novinare.

Zaharova je dodala da bi postavljanje francuskog nuklearnog sistema bliže ruskim granicama samo olakšalo ruskoj vojsci da ga pogodi u slučaju sukoba.

Pominjući "mit o ruskoj pretnji", pozvala je zapadne zemlje da "trezveno pogledaju na svet i vrlo ozbiljno shvate naša upozorenja".

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

 

Finska, sused Rusije, odlučila je da se pridruži "naprednom nuklearnom odvraćanju" koje nudi Francuska, postavši tako deseti evropski partner koji se priključio inicijativi koju je početkom godine pokrenuo Emanuel Makron.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj u ponedeljak, obe zemlje najavljuju da će se "u mesecima koji dolaze osnovati upravljačka grupa kako bi se započelo sa sprovođenjem te saradnje".

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Foto: SIMON WOHLFAHRT/AFP/Profimedia

 

Estonija, još jedna zemlja koja se graniči sa Rusijom, objavila je u ponedeljak da je "u pregovorima" sa Francuskom o mogućem učešću u toj inicijativi.

Iako je Francuska uz Ujedinjeno Kraljevstvo jedina evropska zemlja sa nuklearnim naoružanjem, inicijativa "naprednog odvraćanja" ima za cilj da uključi druge zainteresovane evropske države, posebno kroz vežbe i strateška savetovanja, ali bez ikakvog učešća u donošenju konačne odluke.

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