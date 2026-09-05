- To su čiste fantazije - rekao je Baro za radio RFI, prenosi "Figaro"

On je dodao da Francuska nikada nije imala nikakvu "nameru" niti "sredstva" da podstakne takvu pobunu.

- Sve je ovo, kao i obično, način pogrešnog upiranja prstom u odgovornost Francuske koja jednostavno ne postoji - istakao je Baro. Foto: Joris Bolomey / AFP / Profimedia

Pre nedelju dana, vojska u Nigeru je uz pomoć svojih ruskih saveznika osujetila pobunu koju je pokrenuo deo vojnika a nakon toga je državna televizija u toj zemlji sugerisala da je Francuska umešana u organizovanje pobune u pokušaju da destabilizuje tu zemlju.

Nigerijski Savet ministara, kojim je predsedavao general Abdurarahman Tijani, saopštio je da su događaji u Nijameju bili "orkestrirani" i da su u njima učestvovali pripadnici Specijalnog bataljona za obaveštajne poslove Komande za specijalne operacije (BSR-KOS), uključujući vojnu bazu 101.

Savet ministara naveo je da je formirana "obimna dokumentacija" o događajima od 28. i 29. avgusta, koju vlasti predstavljaju kao čin agresije na Niger, kao i da je zaključeno da je napad orkestrirala široka mreža saučesnika, koju predvodi Francuska.

Vlada Nigera je saopštila da na osnovu prikupljenih materijala zadržava pravo da pokrene postupke pred Međunarodnim krivičnim sudom.

#France Rejects #Niger’s Claims of Military Mutiny Plot



🔴 France has rejected accusations from Niger’s military authorities that Paris was behind an alleged attempt to trigger a rebellion within the army.

🔴 Foreign Minister Jean-Noël Barrot described the claims as “baseless… pic.twitter.com/uLRHRDGd6h — Daily Euro Times (@dailyeurotimes) September 5, 2026

Zemljom rukovodi general Abdurahamane Tiani, koji je došao na vlast pučem u julu 2023. godine, nakon čega je uspostavio bliže veze sa Rusijom, koja je postala ključni partner te zemlje.

Ovo je prvi put da je režim generala Tianija na ovaj način poljuljan unutrašnjim nemirima a Niger redovno optužuje Francusku, bivšu kolonijalnu silu do 1960. godine, da stoji iza pokušaja destabilizacije te zemlje, što Pariz poriče.

(Tanjug)

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