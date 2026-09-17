Si je prvi put posle sedam godina boravio u Indiji, gde je prisustvovao 18. samitu BRIKS-a, ali se 13. septembra vratio pre ostalih svetskih lidera. Od povratka u Kinu nije viđen u javnosti, što je dodatno podgrejalo glasine, navodi The Independent.

Na snimku koji je objavila indijska državna televizija vidi se kako indijski premijer Narendra Modi nakratko prekida uvodno obraćanje na samitu kako bi proverio kako je Si, koji je sedeo sa njegove leve strane.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije ove nedelje da je Si u nedelju posle podne napustio Delhi nakon što je "uspešno završio" učešće na samitu. Poseta je delovala u skladu sa planom prema kojem je trebalo da prisustvuje samitu od 12. do 13. septembra, ali je trajala svega oko 24 sata.

Spekulacije o narušenom zdravlju 73-godišnjeg lidera počele su u ponedeljak, nakon što je predsednik Kineske demokratske partije, neregistrovane političke organizacije, u objavi na platformi X tvrdio da se Si onesvestio tokom samita BRIKS-a i da je vraćen u Kinu na hitno lečenje.

Si Vandžun, koji živi u SAD, tvrdio je da je Si doživeo težak ishemijski moždani udar, ali da je odbio lečenje u Delhiju. Si Vandžun je tvrdio da je kineski predsednik po sletanju u svoju zemlju odvezen u bolnicu 301 u Pekingu.

- Prilikom ulaska u avion, Si Đinping je otežano hodao, koraci su mu bili nesigurni, a telo mu se više puta naginjalo ulevo - tvrdio je Si.

Američki novinar Bil Gerc rekao je u sredu da "glasine kruže" o zdravstvenom stanju Sija i tvrdio da postoje spekulacije da se "vojske suparničkih grupa mobilišu za građanski rat".

Henri Gao, profesor prava na Univerzitetu za menadžment u Singapuru, rekao je da "svako ko odbacuje nedavne glasine o Kini kao 'samo glasine' treba da pohađa ubrzani kurs kineske istorije".

- U pravim rukama - rekao je on, glasine mogu postati "političko oružje".

- Si Đinping nije dobro. Ovog puta Kina nije mogla da sakrije njegovo stanje - objavio je politički analitičar Gordon Čang.

- Kruže senzacionalne glasine da je kineska vojska oslobodila dvojicu najmoćnijih neprijatelja Sija Đinpinga, Boa Silaja i DŽou Jongkanga. Ako su te glasine tačne - a teško je u to poverovati - Si se neće osećati bezbedno da napusti Kinu.

Glasine o zdravstvenom stanju Sija dovele su u pitanje njegovu planiranu posetu SAD, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Donaldom Trampom 24. septembra. To će biti njihov treći susret licem u lice tokom protekle godine.

Južnoafrički predsednik Siril Ramafosa, koji je prisustvovao večeri BRIKS-a, potvrđeno je da se razboleo nakon povratka sa samita.

Ramafosa (73) je od tada povučen iz javnih aktivnosti zbog narušenog zdravlja, po savetu svog lekarskog tima, saopštio je njegov kabinet. U Delhi se vratio u ponedeljak, a lekari su mu savetovali da se odmara i oporavlja.

Nagađanja da bi hrana poslužena na BRIKS-u mogla biti povezana sa Ramafosinom bolešću veoma su raširena. To nije jedina tema koja se tiče menija na samitu - opozicione stranke u Indiji kritikovale su Modija zbog toga što je gostujućim liderima poslužio vegetarijansku večeru, optužujući ga da zanemaruje kulturnu raznolikost Indije. Modi je, kao i mnogi pripadnici dominantnih hinduističkih kasta, vegetarijanac.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO