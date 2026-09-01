Incident se dogodio u Međunarodnom aerodromu Manas, u trenutku kada je Si Đinping izlazio iz aviona.

Fotograf se, pokušavajući da snimi njegov dolazak, previše približio crvenom tepihu, što je izazvalo reakciju obezbeđenja. Na snimku se vidi kako ga nekoliko muškaraca u pratnji kineske delegacije hvata i odvlači u stranu.

Si Đinping stigao je u državnu posetu Kirgistanu kako bi učestvovao na jubilarnom samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Kineski predsednik se u ponedeljak sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Poručio je da će pod njihovim "strateškim vodstvom i zajedničkim naporima" temelji bilateralnih veza biti jači, sa svetlijim izgledima, izvestila je kineska državna agencija Sinhua.

🇨🇳 A photographer got a little too close to Xi Jinping during his arrival in Bishkek.



Xi’s security detail solved the problem rather efficiently.



The man's in Kyrgyzstan for the 2026 Shanghai Cooperation Organization summit and a state visit.



Seems like the acceptable distance… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026

- Neizvesnosti i nepredvidivi faktori u međunarodnoj situaciji znatno su se povećali - rekao je Si, dodajući da je težnja ljudi za mirom, razvojem i saradnjom ostala nepromenjena.

Kina je spremna da sarađuje sa Rusijom i drugima kako bi "ojačala snage koje vode reformu globalnog upravljanja i unapređenje ravnopravnog i uređenog multipolarnog sveta", rekao je Si tokom sastanka na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu.

NJih dvojica su takođe razgovarali o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa, izvestila je Sinhua.

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