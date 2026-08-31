General Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica.

Kako je rekao generalov lekar, doktor Ognjen Gudelj, Mladićeva jedina želja je bila da se vrati kući i da tu umre.

- Rekao mi je da želi da dođe na grob svoje ćerke Ane i da onda može da umre. Negde je to bilo izvodljivo ili ne, ali za to smo se svi nekako borili da svoje poslednje sate ili dane provede u Republici Srbiji, poštujući njegovu želju - kaže doktor.

Podsetimo, Ana Mladić, ćerka generala Ratka Mladića, preminula je 24. marta 1994. godine u Beogradu, u 23. godini života.

Prema zvaničnim nalazima tadašnjih nadležnih organa, nakon policijskog uviđaja i istrage, zaključeno je da je izvršila samoubistvo očevim pištoljem. Ratko Mladić, međutim, nikada nije prihvatio tu verziju i do kraja je tvrdio da njegova ćerka nije izvršila samoubistvo, već da je ubijena.

Načelnik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Manojlo Milovanović jednom prilikom govorio je o tome kako se general Ratko Mladić ponašao na frontu nekoliko dana nakon smrti njegove ćerke.

GENERAL RATKO MLADIĆ BIĆE SAHRANJEN PORED ĆERKE ANE NA GROBLJU U BEOGRADU,

UZ SVE DRŽAVNE I VOJNE POČASTI

Tačan datum sahrane još nije zvanično saopšten.

I danas se ne zna ko je bio nalogodavac a ko izvršilac ubistva 23-godišnje Ane Mladić, studentkinje četvrte godine Medicinskog… pic.twitter.com/AS5kt1xFId — Srpski Info Štab (@SrpskiInfoStab) August 28, 2026

- Što se tiče komandovanja i rukovođenja vojskom, Mladić se nije promenio. Kao čoveka, smrt ćerke Ane ga je sigurno razočarala, razaloštila, ali on nije promenio politiku vođenja rata.

Jedini problem je bio taj njegov napad na Goražde, što je on jurišao sa borcima. On puca iz mitraljeza, a borac mu je podloga jer nema vremena da postavi one nožice. Foto D. Milovanović general Ratko Mladić na prvoj liniji fronta sa svojim vojnicima

Karadžić (Radovan) je intervenisao preko mene da odem da Mladiću skrenem pažnju da "čuva glavu". Međutim, Mladić nije hteo da razgovara sa mnom. Pa sam ja predložio Karadžiću, rekao sam:

"Karadžiću, pazi, on hoće da pogine. On hoće da izgubi život, ali hoće da ga izgubi na frontu. I to mu Vi možete pomoći kao psihijatar. Otiđite Vi pa razgovarajte sa njim".

Karadžić kaže: "Pa neće hteti."

Rekoh: "Hoće hteti, uzmite tablu šahovsku pod ruku pa otiđite kod njega. Pozovite ga u šator i on će igrati šah sa Vama".

I tako je i bilo, otišao je Karadžić i proveo sa njim celu noć. Sutradan mi je rekao, kaže: "U pravu ste! On je otišao sa namerom da pogine!" - zaključio je Milovanović.

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