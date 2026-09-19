General Karsten Brojer, načelnik nemačkih oružanih snaga, izabran je danas za sledećeg predsedavajućeg Vojnog komiteta NATO-a, najvišeg vojnog tela Alijanse i ključnog savetodavnog organa za njene političke lidere.
Načelnici odbrane zemalja članica Alijanse koja broji 32 države
izabrali su Brojera na sastanku u Kopenhagenu, saopštio je aktuelni predsedavajući, italijanski admiral Đuzepe Kavo Dragone, u objavi na platformi "Iks". Brojer će preuzeti dužnost sledećeg leta (u julu 2027. godine), nasledivši Dragonea, prenosi Rojters.
- Vaša operativna procena, duboko poznavanje ove Alijanse i vođenje nemačkih oružanih snaga biće od velike koristi za NATO - napisao je Dragone čestitajući Brojeru.
On je dodao da su mu načelnici odbrane ukazali poverenje u trenutku koji je zahtevan za evroatlantsku bezbednost.
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Komitet predstavlja najviši vojni organ NATO-a, a njegov predsedavajući deluje kao glavni vojni savetnik političkog lidera Alijanse, generalnog sekretara Marka Rutea. Brojer će preuzeti užnost u vreme previranja u Alijansi, navodi agencija.
Trampove kritike
Američki predsednik Donald Tramp zahtevao je da evropske zemlje preuzmu primarnu odgovornost za odbranu kontinenta nakon decenija američkog vođstva.
Mnoge evropske vlade su poslednjih godina povećale izdvajanja za odbranu, podstaknute kako ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine, tako i Trampovim pretnjama da neće poštovati obaveze SAD prema NATO.
Nemačka, najveća evropska ekonomija, prednjači u tom naglom rastu potrošnje. Berlin ima za cilj da udvostruči svoje vojne izdatke na više od 200 milijardi evra do 2030. godine.
Ko je general Karsten Brojer - biografija
Brojer, šezdesetjednogodišnji vojni oficir (rođen je 1. decembra 1964. u Letmateu), stekao je nadimak "kancelarov general" i "korona general" nakon što ga je tadašnji kancelar Olaf Šolc izabrao da predvodi krizni štab koji je pomagao u upravljanju nemačkim odgovorom na pandemiju kovida tokom 2021. i 2022. godine. On se smatra stručnjakom za logistiku s velikim iskustvom u upravljanju krizama.
Brojer se pridružio Bundesveru 1984. godine u jedinici za protivvazdušnu odbranu, a kasnije je pohađao Koledž Generalštaba SAD u Fort Levenvortu u Kanzasu, kao i obuku za generalštabne oficire u Hamburgu.
Komandovao je nemačkim kontingentom Multinacionalne brigade Jugozapad 8. kontingenta KFOR-a u Prizrenu, na Kosovu i Metohiji.
Godine 2014. služio je u okviru NATO-ovih Međunarodnih snaga za bezbednosnu pomoć u Kabulu, glavnom gradu Avganistana.
Očekuje se da će aktuelni načelnik nemačke vojske, general-potpukovnik Kristijan Frojding, naslediti Brojera na mestu načelnika odbrane pre kraja godine.
(Tanjug/Nportal)