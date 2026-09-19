General Karsten Brojer, načelnik nemačkih oružanih snaga, izabran je danas za sledećeg predsedavajućeg Vojnog komiteta NATO-a, najvišeg vojnog tela Alijanse i ključnog savetodavnog organa za njene političke lidere.

Načelnici odbrane zemalja članica Alijanse koja broji 32 države

izabrali su Brojera na sastanku u Kopenhagenu, saopštio je aktuelni predsedavajući, italijanski admiral Đuzepe Kavo Dragone, u objavi na platformi "Iks". Brojer će preuzeti dužnost sledećeg leta (u julu 2027. godine), nasledivši Dragonea, prenosi Rojters.

Congratulations to General Carsten Breuer, Chief of Defence of the Bundeswehr 🇩🇪 on his election as the next Chair of the NATO Military Committee, taking office in July 2027!



Carsten - on behalf of the entire Military Committee, and personally - our warmest congratulations!… pic.twitter.com/2tlQiChEmO — Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC (@CMC_NATO) September 19, 2026

- Vaša operativna procena, duboko poznavanje ove Alijanse i vođenje nemačkih oružanih snaga biće od velike koristi za NATO - napisao je Dragone čestitajući Brojeru.

On je dodao da su mu načelnici odbrane ukazali poverenje u trenutku koji je zahtevan za evroatlantsku bezbednost.

Komitet predstavlja najviši vojni organ NATO-a, a njegov predsedavajući deluje kao glavni vojni savetnik političkog lidera Alijanse, generalnog sekretara Marka Rutea. Brojer će preuzeti užnost u vreme previranja u Alijansi, navodi agencija.

Trampove kritike

Američki predsednik Donald Tramp zahtevao je da evropske zemlje preuzmu primarnu odgovornost za odbranu kontinenta nakon decenija američkog vođstva.

Mnoge evropske vlade su poslednjih godina povećale izdvajanja za odbranu, podstaknute kako ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine, tako i Trampovim pretnjama da neće poštovati obaveze SAD prema NATO. Foto: Liam McBurney/PA Images/Profimedia

Nemačka, najveća evropska ekonomija, prednjači u tom naglom rastu potrošnje. Berlin ima za cilj da udvostruči svoje vojne izdatke na više od 200 milijardi evra do 2030. godine.

Ko je general Karsten Brojer - biografija

Brojer, šezdesetjednogodišnji vojni oficir (rođen je 1. decembra 1964. u Letmateu), stekao je nadimak "kancelarov general" i "korona general" nakon što ga je tadašnji kancelar Olaf Šolc izabrao da predvodi krizni štab koji je pomagao u upravljanju nemačkim odgovorom na pandemiju kovida tokom 2021. i 2022. godine. On se smatra stručnjakom za logistiku s velikim iskustvom u upravljanju krizama.

NATO picks German General Carsten Breuer to chair the alliance’s military committee in a nod to Berlin’s booming defense industry and rearmament drive https://t.co/4kDFcj4p5r — Bloomberg (@business) September 19, 2026

Brojer se pridružio Bundesveru 1984. godine u jedinici za protivvazdušnu odbranu, a kasnije je pohađao Koledž Generalštaba SAD u Fort Levenvortu u Kanzasu, kao i obuku za generalštabne oficire u Hamburgu.

Komandovao je nemačkim kontingentom Multinacionalne brigade Jugozapad 8. kontingenta KFOR-a u Prizrenu, na Kosovu i Metohiji.

General inspector of the Bundeswehr: Germans should prepare for a possible rapid outbreak of a military conflict



Germans should prepare for a possible rapid outbreak of a military conflict. This was stated by the Inspector General of the Bundeswehr, Carsten Breuer, speaking at… pic.twitter.com/ZxJDmMlLgP — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) September 19, 2026

Godine 2014. služio je u okviru NATO-ovih Međunarodnih snaga za bezbednosnu pomoć u Kabulu, glavnom gradu Avganistana.

Očekuje se da će aktuelni načelnik nemačke vojske, general-potpukovnik Kristijan Frojding, naslediti Brojera na mestu načelnika odbrane pre kraja godine.

(Tanjug/Nportal)

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