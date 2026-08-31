Prošle nedelje, prepoznatljivi niskofrekventni signal prekinuo je muški glas koji je čitao imena, brojeve i reči, prenosi Unilad.

Foto: Depositphotos/kosakdeschamps

Ponekad se čuje muški glas

Prema izveštajima radio-amatera koji prate signal UVB-76, sve se odigralo u periodu između 24. i 28. avgusta. Značenje emitovanih poruka ostaje nepoznanica, dok se nakon svakog prekida vraćalo poznato zujanje.

Nova aktivnost privukla je dodatnu pažnju jer se dogodila ubrzo pošto je direktor CIA, DŽon Retklif, otputovao u Moskvu, gde se sastao sa ruskim zvaničnicima.

Ynet News je objavio da je stanica samo u četvrtak bila prekinuta najmanje 25 puta.

UVB-76 emituje na frekvenciji od 4625 kHz, a prema dostupnim informacijama aktivna je najmanje od kraja 1970-ih. NJen signal sastoji se od kratkog tona koji se ponavlja približno 25 puta u minuti, neprekidno, tokom dana i noći.

Kada se ton prekine, slušaoci ponekad mogu da čuju muški glas kako izgovara kombinacije imena, brojeva i pozivnih znakova.

Veruje se da neka od imena odgovaraju slovima ruskog fonetskog alfabeta, iako niko izvan ljudi koji imaju pristup sistemu ne zna šta te poruke zapravo znače.

The Buzzer Radio Signal



The cryptic UVB-76 radio signal, a Russian shortwave station nicknamed “the Buzzer,” broke its usual tone on August 28 to deliver a 19-word coded message containing unusual terms such as “skipokrat,” “stykodust,” and “buntolit,” according to TASS.



A… — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) August 29, 2026

Nema zvaničnih objašnjenja

Tokom ovonedeljne aktivnosti, među prijavljenim rečima našle su se Waitress, Spray i Existence.

Radio-amater Ben DŽordan podelio je na društvenim mrežama spektrogram jednog od emitovanja, označavajući trenutak kada je zujanje prestalo, a kroz signal se začuo glas.

Iako zvaničnih objašnjenja nema, “Zujalica” se tradicionalno povezuje s ruskom vojskom.

Stručnjaci godinama spekulišu da se iza nje krije “ruska strateška vojna struktura”, a da služi za slanje “tajnih naredbi u periodima krize”.

Tokom prethodnih godina zabeleženo je više “emisija”. Tako je 15. aprila prošle godine stanica emitovala reči Neptun, Timus, Foxcloak i Nootabu.

Mesec dana kasnije, 19. maja, emitovana je poruka NZhTI 89905 Blefopuf 4097 5573, a neposredno pre telefonskog razgovora između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa, što je dodatno privuklo pažnju javnosti, iako nije utvrđena veza između događaja.

Yesterday, out of nowhere, UVB-76, the Russian military's mysterious "Doomsday Buzzer" shortwave transmitter, stopped buzzing and delivered a cryptic message.



Anyways, have a great weekend everyone! 😐 pic.twitter.com/KrQxQFn9J9 — Benn Jordan (@bennjordan) August 29, 2026

Više teorija o nameni UVB-76

Nekoliko meseci kasnije, u septembru, UVB-76 je emitovao reči Nzhti i Hotel, nakon kojih su usledili brojevi 38, 965, 78, 58, 88, 37.

U decembru su preko iste frekvencije emitovane reči Pepper shaker, Transfer, Pabodoll, Spinobaz, Frigoria, Opalny, Snopovy i Myuonosvod.

Nije poznato odakle “Zujalica” emituje svoj “program”. Dugo se pretpostavljalo da signal dopire iz mesta Povarovo, nadomak Moskve. Od 2010. godine, međutim, spekuliše se o lokacijama u zapadnoj Rusiji.

Yesterday, out of nowhere, UVB-76, the Russian military's mysterious "Doomsday Buzzer" shortwave transmitter, stopped buzzing and delivered a cryptic message.



Anyways, have a great weekend everyone! 😐 pic.twitter.com/KrQxQFn9J9 — Benn Jordan (@bennjordan) August 29, 2026

Postoji više teorija o nameni misteriozne radio-stanice. Jedni smatraju da predstavlja interni sistem komunikacije vojske odnosno obaveštajnih službi, drugi da šalje signale u svemir, a treći da čini deo nuklearnog sistema “Perimetar”.

Ovaj automatizovani kompleks - poznat na zapadu kao “Mrtva ruka”, nastao je u SSSR-u na vrhuncu Hladnog rata, a danas ga koristi Rusija.

Dizajniran je da isporuči borbena naređenja do komandnih punktova i lansera strateških raketa u slučaju iznenadnog nuklearnog napada na zemlju, odnosno oštećenja glavnih komunikacionih linija.

(Telegraf.rs)

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