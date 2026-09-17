Metropolitanska policija Londona saopštila je da je unuk grčke princeze Nikolas Brandram pronađen bez svesti sinoć u svom domu u Čizviku. Policajci i spasioci London Ambulance Service stigli su na lice mesta. Ali nije bilo spasa, ubrzo je konstatovana smrt.

"NJegova najbliža rodbina je obaveštena. U ovoj fazi njegova smrt se tretira kao neočekivana, ali se ne veruje da postoje sumnjive okolnosti", navela je Metropolitanska policija, piše Mirror.

NJegovo ime nije bilo objavljeno dok je istraga bila u toku, ali su vlasti sada dozvolile da se taj podatak objavi.

Unuk princeze Katarine bio je povezan sa slučajem u kojem je jedna žena gurnuta pred autobus.

Podsećanja radi, slučaj sa mosta Putni izazvao je ogromnu pažnju javnosti u Britaniji. U maju 2017. godine muškarac koji je džogirao preko Putni Bridža u Londonu snimljen je sigurnosnim kamerama kako gura ženu prema kolovozu, u momentu kada se približavao autobus.

EXCLUSIVE: A multi-millionaire banker descended from royalty has been arrested by police hunting the 'Putney Pusher', the Daily Mail can exclusively reveal. The suspect was detained today at his £1.4million home in west London. A director at a private bank, he is a decorated former British Army officer who served in several major conflicts. His arrest comes nearly ten years after a jogger shoved a female pedestrian into the path of a double-decker bus on Putney Bridge. — Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026

Vozač autobusa uspeo je da reaguje u poslednjem trenutku i izbegne da udari vozilom ženu, sprečene su time veoma teške povrede. Snimak je obišao svet, a nepoznati počinilac je u britanskim medijima dobio nadimak "Gurač sa mosta Putni".

Uprkos višegodišnjoj istrazi i medijskoj pažnji, identitet muškarca koji se vidi na snimku nije bio konačno utvrđen. Brandram je osumnjičeni.

Nijedan osumnjičeni nikada nije optužen, a istraga je zatvorena 2018. godine, pre nego što su nove informacije dovele do Brandramovog hapšenja tokom leta ove godine.

Prošle nedelje detektivi su saopštili da je Brandram pušten dok je istraga protiv njega i dalje bila u toku, jer su se sprovodile dodatne istražne radnje.

Isticanja radi, Brandramov otac, Pol Brandram, bio je jedino dete princeze Katarine od Grčke i Danske i majora Ričarda Kembela Endrua Brandrama, koji je služio u britanskoj vojsci tokom Drugog svetskog rata.

Princeza Katarina bila je praunuka kraljice Viktorije i prva rođaka princa Filipa, oca kralja Čarlsa. Rođena je 4. maja 1913. godine, a umrla je 2. oktobra 2007. godine. Bila je šesto dete i treća ćerka kralja Konstantina I od Grčke i Sofije od Pruske, sestre tri grčka kralja i kraljice Rumunije.

Θρίλερ με τον εγγονό της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας, βρέθηκε νεκρός στα 44 του #protothema https://t.co/eu3MjVyNBS https://t.co/KH5GSCyaEI — Protothema.gr (@protothema) September 16, 2026

Godine 1941, sa nemačkom invazijom na Grčku, pobegla je sa bratom Polom i njegovom suprugom Frederikom na Krit, a odatle u Egipat i Južnu Afriku. Katarina je radila kao medicinska sestra u bolnici u Kejptaunu. Četiri godine nije imala bilo kakve vesti o svojoj sestri Heleni, kraljici majci Rumunije.

Posle rata vratila se u Englesku i 1947. godine se udala za majora Ričarda Brantama. Par se upoznao na brodu HMS Askanija, kada su se oboje vraćali u Englesku iz Aleksandrije. Brantam je služio u Bagdadu.

Kao i njegov otac Nikolas je imao uspešnu karijeru u Sitiju, radeći u vodećoj brokerskoj kući Kilik&Ko i izraelskoj banci Bank Leumi pre nego što je prešao u HSBC, gde je upravljao imovinom bogatih pojedinaca. Služio je kao kapetan u britanskoj vojsci i bio je raspoređen u misije u Iraku, BiH i Avganistanu.

(Blic žena)

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