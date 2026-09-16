Indija se našla na meti optužbi da pokušava da nametne vegetarijanske standarde nakon što je svetskim liderima na samitu BRIKS-a poslušila jelovnik bez mesa, piše britanski Telegraf.

Na večeri održanoj u NJu Delhiju, kojoj su prisustvovali lideri među kojima su ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan, posluženo je više od deset vegetarijanskih jela, što je izazvalo političku polemiku u zemlji.

Opozicioni političari optužili su vladu Narendre Modija da stranim državnicima predstavlja usku predstavu indijske kuhinje svojstvenu vladajućoj klasi.

Rahul Gandi, lider Kongresne stranke, napisao je na Iksu:

- Da ostane zabeleženo: 80 odsto Indijaca nisu vegetarijanci. Indijska nevegetarijanska hrana je ukusna.

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NJegov stranački kolega Varis Patan poručio je:

- Želite da promovišete vegetarijanstvo? Samo napred, svakako to učinite, ali nemojte da ograničavate indijsku gastronomsku kulturu samo na vegetarijanski jelovnik.

 

 

- U Indiji ljudi jedu meso; ovčetina, piletina i riba jednako su važan deo naše kulinarske raznovrsnosti -dodao je.

Još jedan član Kongresne stranke, Pavan Kera, bio je oštriji:

- Navika BDŽP-a (vladajuća stranka) da svoje prehrambene preferencije nameće drugim Indijcima već je duboko problematična. Sada su otišli korak dalje i sopstvene izbore nameću uglednim ljudima iz celog sveta.

Savezni ministar za parlamentarne poslove Kiren Ridžidžu uzvratio je optuživši Kongresnu stranku da politizuje jelovnik.

- Ne mogu da verujem da Kongresna stranka politizuje čak i jelovnik poslužen liderima zemalja BRIKS-a - napisao je na Iksu.

Hrana kao političko i versko pitanje

Prehrambene navike u Indiji u velikoj se meri razlikuju u zavisnosti od kastinske i verske pripadnosti, dok se vegetarijanstvo povezuje sa privilegovanim društvenim grupama i hinduističkim nacionalistima, podseća Telegraf.

Indijsku vladu kritičari optužuju da bramansku, hinduistički kodiranu vegetarijansku ishranu predstavlja kao nacionalnu normu, istovremeno potiskujući prehrambenu kulturu većine Indijaca koji jedu meso, ribu ili jaja.

U saveznim državama kojima upravlja BDŽP uvedena su ograničenja prodaje mesa i rada klanica, kao i služenja jaja u školskim obrocima i nevegetarijanske hrane u vreme verskih svetkovina. Takve mere posebno pogađaju muslimane, dalite, hrišćane i stočarske zajednice.

Svetskim liderima deset vegetarijanskih jela

Na svečanoj večeri BRIKS-a svetskim liderima među deset sledova posluženi su, između ostalog, panir lababdar — severnoindijski kari od sira — guči marmik, jelo sa himalajskim smrčcima iz Kašmira, te rajta od cvekle.

Ovo nije prvi put da je Indija svetskim liderima poslušila isključivo vegetarijansku hranu.

Tokom samita G20 2023. godine francuski predsednik Emanuel Makron navodno se nakon vegetarijanske večere vratio u hotelsku sobu kako bi naručio hleb, sir i hladne nareske.

Bivši islandski predsednik Olafur Ragnar Grimson komentarisao je jelovnik BRIKS-a:

- Kada sam ugostio predsednika Indije na državnoj večeri tokom njegove prve takve posete jednoj nordijskoj zemlji, takođe sam ponudio potpuno vegetarijanski jelovnik. Bilo je to pre više od 20 godina. I to na Islandu, gde nije lako biti vegetarijanac.

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