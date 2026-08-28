Na snimku se vidi ptica koja usred polja, umesto da pobegne pred traktorom, širi krila i pokušava da zaštiti gnezdo.Umesto da odleti, ptica se glasno oglašavala, a nije se pomerila sve dok mašina nije stala. Farmer je shvatio šta se dešava, a kada je zumirao kameru ugledao je dva jaja na zemlji, koja je očigledno štitila.

Prizor je oduševio gledaoce, koji su bili impresionirani upornošću ptice da sačuva potomstvo.

“Majke su svuda iste”, napisala je jedna osoba, a druga je pohvalila reakciju pažljivog farmera.

AI ili realnost?

Međutim, bilo je i onih koji su smatrali da je snimak napravljen pomoću veštačke inteligencije i postavili pitanje koja to ptica polaže jaja usred poljoprivrednog zemljišta - na otvorenoj i ravnoj površini.

Tada su pojedinci objasnili da je na snimku možda vrsta Charadrius vociferous, poznata po tome da se gnezdi na zemlji, dok majke umeju uporno da brane područje gde su položile jaja.

Međutim, postoji i druga mogućnost. Ukoliko je snimak zaista nastao u Turskoj verovatnije je reč o žalaru slepiću (Thinornis dubius), vrsti poznatoj na teritoriji ove države. Takođe, gnezdi se na tlu i polaže jaja direktno na ravnu ili slabo zaklonjenu površinu.

(Telegraf.rs)

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