Nakon veoma upečatljivog govora pred smrt, Srbi su ga zapamtili, zbog čega je nakon Drugog svetskog rata zaslužio titulu narodnog heroja i spomenik u Valjevu, poznat i kao Spomenik borcima Revolucije.

Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Iz doline Neretve u dolinu Lepenice

Po rečima lokalnih meštana, porodica Filipović se, u potrazi za poslom, iz Opuzena doselila u Kragujevac 1933. godine. Stjepan je u Kragujevcu izučio i bravarski i električarski zanat.

Imao je i dva brata, Nikolu i Šimuna, a obojica su takođe stradala tragično. Nikola je poginuo na strani Partizana u Drugom svetskom ratu, dok je Šimun streljan u Šumaricama u oktobru 1941. godine. Kao Hrvat, Šimun je to mogao da izbegne, jer su Nemci pitali da li među taocima ima pripadnika naroda koji su im bili saveznici, ali Šimun nije želeo da se odvoji od svojih komšija.

Članska karta, pa upečatljiva smrtna kazna za titulu heroja

Nakon što je bio vođa različitih radničkih demonstracija, Stjepan je odlučio da se pridruži Komunističkoj partiji Jugoslavije. Zbog toga, Nemci su ga svirepo mučili, pa osudili na javno vešanje na trgu u Valjevu 1942. godine, u pokušaju da zastraše srpski narod.

Ipak, desilo se potpuno suprotno. Stjepan je podigao ruke u vis, i u svom predsmrtnom govoru pozvao narod da se ne boji, već da ustane u borbu za pobedu. Nakon toga, sam je sebi stavio omču oko vrata i glasno viknuo: "Sloboda narodu!"

NJegov ohrabrujući govor ostao je upamćen među Srbima, a slika dok drži govor je obišla svet, pa je Stjepan Filipović 1949. godine proglašen za narodnog heroja.

Nadomak Valjeva u mestu Divci, osnovna škola izgrađena 1952. godine nosi njegovo ime.

Aluminijumski spomenik otvoren šezdesetih

Akademski vajar, Vojin Bakić, tvorac je spomenika koji se nalazi na Vidrak brdu u Valjevu.

Kako je još tada ispričao, verovao je da će spomenik biti jedan od simbola grada, pa se odlučio da ga izradi na nešto drugačiji način - od aluminijuma. Ovaj materijal doprineo je i njegovoj želji da Stjepanove konture dočara na drugačiji način.

Ispod možete da pogledate kako je izgledala poseta spomeniku influensera poznatog na mrežama kao Blue Cow List:

Otvaranje spomenika visokog više od 15 metara odigralo se 23. oktobra 1960. godine, od kada se Vidrak brdo smatra memorijalnim centrom.

(MONDO)

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