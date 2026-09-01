Snimaka, koju je objavio profil augusta_insula_lastovo, prikazuje Čolića kako sedi za stolom kraj mora i s velikom strašću peva jednoj ženi. Držeći je za ruke, pevač joj posvećuje svu svoju pažnju, dok se ona smeši i vidno je dirnuta gestom. U pozadini se vidi usidrena jahta, a cela scena odiše spontanošću i prisnošću.

"Najdraži pevač sa najdražom pesmom nas je počastio svojim prisustvom i glasom. Trenutak za definitivno pamćenje", stoji u opisu objave. Video je nastao u Augusta Insuli, porodičnom pansionu i restoranu na Lastovu, ostrvu koje su Rimljani nazivali "Carevim ostrvom".

Video je u kratkom roku prikupio gotovo sto hiljada pregleda i stotine komentara, a obožavaoci nisu skrivali oduševljenje.

"Više se neće roditi ovakav čovek!", napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali: "Bravo Čola... gospodin i džentlmen" i "Fenomen". Mnogi su istakli pevačevu neverojatnu energiju u 75. godini života.

"Ovo da doživim... sutra mogu da umrem", iskreno je napisala jedna obožavateljka.

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