Ona je sada istakla da je posebno dirnuta reakcijama onih koji je godinama prate i podržavaju, kao i brojnim porukama u kojima su joj poručili da žele da je ponovo vide na televiziji.

"Obično ovako nešto ne pišem, ali ne mogu da se oduprem osećaju zahvalnosti koji me je preplavio prethodnih par dana. Koliko sam samo poziva i poruka podrške dobila od prijatelja, kolega, vas koji me pratite i podržavate. Zaista sam ostala zatečena koliko svi navijate za to da se ‘vratim na TV’. Toliko su vam inspirativni komentari i neverovatno je da me svako vidi drugim očima u različitim televizijskim formatima, da ste me i nasmejali. Beskrajno hvala! Jedno je sigurno, neću vas izneveriti", napisala je Sanja Kužet.

Oglasila se Grand produkcija

Podsetimo, iz Granda su se oglasili saopštenjem.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

 

Grand produkcija obaveštava javnost da Sanja Kužet, nakon 13 godina uspešne saradnje, više neće biti deo naše produkcije i emisije „Zvezde Granda“.

- Nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, Sanja Kužet i Grand produkcija doneli su odluku o sporazumnom završetku saradnje!

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Od Sanje se rastajemo u prijateljskom i korektnom tonu, uz veliko međusobno poštovanje, zahvalnost i uvažavanje svega što smo zajedno gradili tokom prethodnih godina!

Foto: Instagram printskrin/sanja_kuzet

 

Sanja je svojim profesionalizmom, harizmom, energijom i predanošću ostavila snažan i neizbrisiv pečat u našoj produkciji.

NJeno prisustvo bilo je važan deo „Zvezda Granda“, a godine koje smo proveli zajedno zauvek će ostati deo istorije ove emisije i Granda.

Želimo joj mnogo sreće i uspeha u budućim poslovnim i životnim izazovima! Verujemo u Sanju i navijaćemo za nju i u godinama koje dolaze, sa istim ponosom i podrškom koju smo joj pružali svih prethodnih godina - stoji u njihovoj objavi.

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