Koncert Dina Merlina, koji bi 5. septembra trebalo da bude održan u Kraljevu, našao se u fokusu javnosti nakon incidenta na prostoru predviđenom za ovaj događaj.

Organizatori su saopštili da je tokom prepodnevnih sati zapaljen deo objekta Aero kluba "Mihajlo Petrović", na lokaciji na kojoj je zakazan nastup bosanskohercegovačkog pevača.

Prema informacijama koje su organizatori izneli, nepoznata osoba razbila je staklo na objektu, nakon čega je unutra ubačen zapaljivi materijal. Na teren su izašli pripadnici policije, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Foto: ATA images/A. Ahel

- Danas dana 30.08.2026.godine u prepodnevnim časovima NN lice izvršilo je paljenje dela objekta koje pripada Aero klubu "Mihajlo Petrović" iz Kraljeva, gde je za 05.09.2026. godine zakazan koncert Dina Merlina. Jedinice MUP-a Kraljevo su izašle na lice mesta zajedno sa krimi tehničarima PU Kraljevo, izvršile uviđaj na licu mesta i utvrdili da je NN lice razbilo spoljno staklo i ubacilo zapaljivi materijal, sačinile službenu belešku o čemu je obavešten dežurni javni tužilac OJT Kraljevo - navodi se u saopštenju, prenosi Informer.

- Organizatori će u daljem periodu preduzeti sve radnje da se ovakve krivične radnje ne događaju, ali i da lica koja na dalje pokušaju da ugroze bezbednost imovine i samog događaja odnosno koncerta zakazanog za 05.09.2026. godine budu privedena i najstrože kažnjena, kao i nalogodavci istog, jer je organizatoru bitna bezbednost građana na samom koncertu - navodi se dalje.

Merlinov koncert već izazvao burne reakcije

Nastup Dina Merlina u Kraljevu najavljen je nakon njegovog koncerta na sarajevskom Koševu, a interesovanje javnosti nije izazvao samo program koji se priprema za 5. septembar. Foto: ATA images/A. Ahel

Posebna atrakcija trebalo bi da bude način na koji će Merlin stići na mesto održavanja koncerta. Kako je događaj zakazan na prostoru Sportskog aerodroma, planirano je da pevač neposredno pred nastup sleti sportskim avionom direktno na lokaciju.

Organizatori su ranije istakli da bi to trebalo da bude prvi slučaj na ovim prostorima da izvođač na svoj koncert stigne na takav način.

Ipak, od trenutka kada je najavljen Merlinov dolazak u Kraljevo, deo javnosti izrazio je protivljenje njegovom nastupu. U gradu su se pojavili transparenti usmereni protiv pevača, dok je pokrenuta i peticija koju je potpisalo više od 3.000 ljudi.

Uprkos reakcijama koje prate najavljeni događaj, kao i današnjem incidentu na prostoru na kojem bi trebalo da bude održan, organizatori poručuju da koncert nije otkazan.

Prema njihovim najavama, nastup Dina Merlina 5. septembra trebalo bi da bude održan prema planu.

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