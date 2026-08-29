Lukas se putem video poruke lično obratio svojoj publici i otkrio da je doživeo saobraćajnu nesreću, zbog čega ne može da stigne na vreme u Bitolj.

- Dragi moji, jedno veliko izvinjenje dugujem publici u Bitolju. Moram javno da se izvinim i da im objasnim. Imao sam saobraćajnu nesreću, evo, gledajte - rekao je Lukas u videu, pokazujući šta se dogodilo.

On je potvrdio da će koncert, umesto večeras, biti održan sutra, a za sve one koji su već kupili ulaznice, one će ostati važeće. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ovaj koncert koji je trebalo da se održi večeras u Bitolju biće održan sutra uveče. Svi koji su kupili karte, naravno, one će važiti isto kao i danas - poručio je pevač.

Lukas je naglasio da će, čim situacija nakon nesreće bude sanirana, nastaviti put ka Bitolju. Kako je rekao, njegov bend se već nalazi u gradu, dok su scena i kompletna organizacija spremni.

- Ja nastavljam svoj put za Bitolj čim saniram ovo što mi se dogodilo i biću sutra ujutru u Bitolju. Slikamo se u Bitolju da vidite da sam stigao. Bend je već tamo, sve je namešteno - dodao je Lukas. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevač uputio je veliko izvinjenje svojim fanovima i istakao da ovakvo odlaganje nije nešto što mu je svojstveno, ali da su ga okolnosti ovog puta primorale da promeni planove.

Lukas je obećao da će sutrašnji koncert biti još veći i duži i da će se publici odužiti zbog večerašnjeg odlaganja.

- Sutra uveče koncert u Bitolju i biće još bolje nego što bi bilo večeras, i još duže. Odužiću se svojoj publici. Jedno veliko izvinjenje i hvala na razumevanju. Sve vas volim - poručio je Aca Lukas.

Uprkos nepredviđenom događaju, koncert nije otkazan, već je pomeren za sutra uveče, pa će bitoljska publika ponovo imati priliku da prisustvuje dugo očekivanom nastupu Ace Lukasa.

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