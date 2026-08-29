Glumica Marina Ćosić oglasila se na Instagramu i oduševila javnost prelepim vestima da je ponovo u drugom stanju. Ona je u duhovitom video-snimku sa peškirom na glavi ponosno pokazala trudnički stomak i otkrila da ulazi u četvrti mesec.

- Malo sam naduvena zato što sam četvrti mesec - poručila je Marina uz osmeh dok je na sebi svojstven način saopštavala lepe vesti.

Foto: Instagram printskrin/marinacosic

 

 

Objava u kojoj na potpuno opušten i prirodan način deli sreću sa pratiocima u rekordnom roku je zapalila društvene mreže. Brojne kolege, prijatelji i fanovi odmah su preplavili njen profil lavinom čestitki i najlepših želja.

 

 

(Blic)

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