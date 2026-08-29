Folk pevač Miloš Bojanić dospeo je svojevremeno u žižu javnosti nakon što je otvoreno progovorio o mogućnosti da ima vanbračnog sina u Americi.

Iako je već godinama u skladnom braku sa 24 godine mlađom suprugom Bojanom, pevač nije ustručavao da govori o detaljima iz prošlosti.

- Ako u Americi ili bilo gde na svetu postoji žena koja ima naše dete, neka se javi! Uradićemo DNK analizu i odmah ću priznati dete - poručio je Bojanić, dodajući kroz osmeh da ne može da se seti baš svih detalja neverstva jer se sve odigralo pre mnogo godina.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ima sa Brankom dva sina

Pevač, koji iz braka sa suprugom Brankom ima dva sina – od kojih je Mikica Bojanić široj javnosti poznat kao učesnik rijalitija „Zadruga 6“ – naglasio je da je njegova velika želja oduvek bila da ima još jedno dete.

- Ko zna šta je sve bilo pre mnogo godina. Iskreno, ja sam oduvek i želeo treće dete. Da imam vanbračnog sina, odmah bih ga priznao. Ma iste sekunde bih to uradio - zaključio je Miloš.

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