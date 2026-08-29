Folk pevač Miloš Bojanić dospeo je svojevremeno u žižu javnosti nakon što je otvoreno progovorio o mogućnosti da ima vanbračnog sina u Americi.
Iako je već godinama u skladnom braku sa 24 godine mlađom suprugom Bojanom, pevač nije ustručavao da govori o detaljima iz prošlosti.
- Ako u Americi ili bilo gde na svetu postoji žena koja ima naše dete, neka se javi! Uradićemo DNK analizu i odmah ću priznati dete - poručio je Bojanić, dodajući kroz osmeh da ne može da se seti baš svih detalja neverstva jer se sve odigralo pre mnogo godina.
Ima sa Brankom dva sina
Pevač, koji iz braka sa suprugom Brankom ima dva sina – od kojih je Mikica Bojanić široj javnosti poznat kao učesnik rijalitija „Zadruga 6“ – naglasio je da je njegova velika želja oduvek bila da ima još jedno dete.
- Ko zna šta je sve bilo pre mnogo godina. Iskreno, ja sam oduvek i želeo treće dete. Da imam vanbračnog sina, odmah bih ga priznao. Ma iste sekunde bih to uradio - zaključio je Miloš.