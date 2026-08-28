Pevač Sloba Radanović doživeo je pravu dramu na putu kada je na kombiju, u kojem se nalazio njegov bend, iznenada otpao točak. Na sreću, izbegnuta je veća tragedija, a Radanović se ubrzo oglasio na Instagramu i podelio detalje incidenta, vidno potresen zbog svega što se dogodilo.
Na jednom od snimaka koje je objavio vide se članovi benda kako nakon nezgode sede u gepeku vozila i čekaju pomoć.
- Hvala Bogu i majci Bogorodici, pa su mi sačuvali bend na današnji dan! - napisao je Radanović uz emotikone koji su jasno pokazali koliko ga je incident potresao.
Pevač je u objavi označio i članove svog benda koji su se nalazili u vozilu, čime je dodatno potvrdio da su svi dobro.
Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji vozača i pukom srećom, incident je prošao bez povređenih, iako je situacija mogla da se završi mnogo ozbiljnije.