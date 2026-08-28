Na društvenoj mreži "Iks" osvanula je fotografija koja je privukla veliku pažnju, a na kojoj se nalaze DŽejla Ramović i Jakov Jozinović. Mladi par je uhvaćen kako opušteno šeta ulicama Zagreba, čime su jasno stavili do znanja da se više ne kriju od javnosti i da javno uživaju u svojoj ljubavi.

U ležernim letnjim kombinacijama i sa kesama iz šopinga u rukama, njih dvoje su uživali u zajedničkim trenucima.

Džejla Ramović i Jakov Jozinović šetaju Zagrebom, ne kriju se više 👇 #caosvima pic.twitter.com/ZIIPOBactB — Nina Krunić (@nina_krunic) August 28, 2026

Na fotografiji uslikanoj s leđa vidi se kako usklađeno koračaju hrvatskom prestonicom, ne obazirući se na poglede prolaznika. Ovaj spontani prizor u rekordnom roku je zapalio društvene mreže i ponovo podgrejao lavinu reakcija i komentara fanova.

Jakov Jozinović i DŽejla Ramović zajedno na jahti skaču u vodi

Podsetimo, nedavni snimak koji je objavio mladi pevač Jakov Jozinović sa letovanja izazvao je pravu pometnju na društvenim mrežama. Dok se na kadrovima vidi društvo koje uživa na luksuznoj jahti, pažnji fanova nije promakao jedan ključni detalj.

Džejla Ramović (skroz desno) na jahti sa Jakovom Jozinovićem, skaču u vodu pic.twitter.com/UwNUwOcFWl — Malagaravaa (@vaskekopirinac) August 22, 2026

Naime, sasvim desno na palubi uočena je DŽejla Ramović kako u dobrom raspoloženju skače u vodu. Ovaj momenat dodatno je podgrejao spekulacije o njihovoj emotivnoj vezi o kojoj se šuška već neko vreme.

Iako akteri ove priče i dalje ćute o svom statusu, obožavaoci su ubeđeni da ovi snimci govore više od hiljadu reči.

(Blic)

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