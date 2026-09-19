Nakon tvrdnji da Saša Popović nije lako preboleo Breninu udaju za nekadašnjeg tenisera Bobu Živojinovića, Zahar je uputio niz optužbi na pevačicin račun. 

- Mnogi, ovi koji su najveći, oni su mi najviše dužni ostali. Lepa Brena mi je uzela sve. Šta mislite da nije Čačka i ovih milionskih pesama? Nije samo "Dama iz Londona",  "Jedan dan života",  "Duge noge". To su bili jedini hitovi koji su ceo Balkan zaneli. Išao sam u Bugarsku da su mi crnci davali gramofone džabe da prenesem i ostalo. Nikada Slatki greh nije odgovorio time što me popeo na pozornicu u Bugarskoj, iako sam ja bio šef i dao ime Slatki greh - rekao je on za Hajp.

Podsetimo, Zahar je usko sarađivao sa pokojnim Sašom Popovićem, te je jednom prilikom govorio i o njihovom odnosu.

Foto: ATA images/M.M./A. Ahel

 

- Doveo sam ga iz Novog Sada i dao ime "Slatkom grehu" . Puno smo radili zajedno. Kada su se osamostalili oni su uspešno nastavili posao... Mislim da sam se odužio njima i da nikada nisu zažalili što smo radili zajedno. Radovao sam se svakom njihovom uspehu. Nije bilo svađa, malo je bilo zavitlavanja preko medija, ali sve to u umerenim granicama. Bio je sposoban, jako dobar organizator - pričao je Zahar dva dana nakon smrti Popovića za Blic, a sada je otkrio i nepoznate detalje o pokojnom čelniku "Granda" . 

- Žao mi je što je Saša umro. Saša je bio lucidan čovek, video je da nije mogao da vlada orkestrom i ja sam video da smetam. Video sam da je opasan igrač, pustio je da napravim pesme koje su bile hit do hita i onda su me otkačili, sve što imaju, ceo uspeh dobili su za džabe - rekao je Zahar i istakao:

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Foto: ATA images/M. M.

 

- Saša je bio inteligentan čovek, ali je znao da iskoristi ljude. Nije mi se suprostavio, ali me je lagano i tiho otkačio. Imao je sposobnost da iskoristi ljude koji će mu doneti novac i slavu, kad je to postigao, šta ću mu ja. Bio je iskompleksiran, ali je umeo da se proda i iskoristi čoveka, zaradio je novac o kome sam ja sanjao. NJega i Brenu su samo pare zanimale - rekao je Milutin Popović Zahar pred kamerama Skandala.

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