Nakon što je Dr Igi podigao prašinu izjavom o šali iz prošlosti, Ivan Gavrilović je otkrio da se njegov kum posle spornog gostovanja nije javljao na telefon pet dana.

- Ja sam ga pozvao i rekao sam mu: "Kume, znaš šta: Prvo ćeš da odeš lepo i da upališ sveću" - ispričao je Ivan, dodajući da misli da ni sam Igi u tom trenutku nije bio svestan šta je izgovorio.

Ivan Gavrilović je naglasio da takvu rečenicu niko ne može da podrži, ali i da se njegov kum stvarno pokajao i otišao u crkvu. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Rečenica je, ne znam... to ne može niko da podrži. Ali on se stvarno pokajao i otišao u crkvu, tako da ono sad smo sve to bacili na zezanje - rekao je.

- Gledamo da mu se ne zamerimo, da ne bismo mi riknuli za 10, 15 godina. Kum je takva duša da su svi odmah prepoznali da nije tako mislio - našalio se Gavrilović.

"Svi su pokojni"

- E, sad! Znaš ko je bio u režiji, tamo, iza kamere? Milenko Zablaćanski, pokojni. Jel Momtenigers Nebo pokojni? Je'l Gru pokojni? Je'l Nigor imao tešku bolest i jedva ostao živ? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva. Znači to je samo poruka te skrivene kamere i ništa drugo. FOTO: ATA Stefan Tomašević

- Mada je bila neka žvaka pomirenje - upitao je voditelj.

- Vidi, ja sam tada imao oružje u kolima, jer je tada bilo moderno nositi pištolje. Naravno, sa dozvolom, sve, ja sam taj pištolj pre mnogo godina vratio SUP-u i poklonio im. Jer sam bio, ljudi u afektu urade razne stvari, da me nisu zaustavili tamo - ja bih možda nekog i ubio tamo. Toliko su me iznervirali, tako da hvala Bogu što se tako završilo.

- Ta skrivena kamera stoji na Jutjubu, da li oni imaju autorska prava - nemaju, ali ja ću pokušati da skinem to, da ne postoji! - rekao je Igi u "sportcast_podcast".

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