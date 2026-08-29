Oko njenog učešća bilo je dosta kontroverzi, a na kraju je zauzela 11. mesto, sa osvojenih samo 11 poena.

Članovi žirija su bili Goca Tržan, Dušan Ercegovac, Jelena Ilić, Velibor Zolak, Biljana Krstić, Josip Boček, Silvana Đurašević i Slobodan Marković (predsednik žirija), ali i publika koja je glasala.

Te godine zaratile su Goca Tržan i Jelena Karleuša. Goca je rekla da je strašno ukoliko Jelena misli da je bolja od Ivane Pavlović, koja je te godine na pomenutom festivalu bila druga.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ipak, ostaće upamćena i reakcija kompozitora i aranžera Slobodana Markovića, predsednika žirija, koji je prilikom glasanja javno "prozvao" svoje kolege koje su izvedbu JK ostavile bez poena, pohvalivši njen nastup.

Slobodan Marković je pesmi "Moli me" dao čak 7 poena, a publika ju je nagradila sa 6. Ipak, to nije bilo dovoljno za plasman u finale.

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Foto: ATA images/A. Ahel

 

NJu je tada podržala i Ksenija Pajčin, koja je radila koreografiju za Jeleninu pesmu i za to dobila nagradu. Kada je izašla na scenu da primi nagradu samo je rekla:

- Strašno!

Pajčinova je posle obrazložila zašto je to rekla:

- Pa strašno je to što je Jelena Karleuša dobila samo jednu nagradu. Po mom mišljenju, ona je drugo mesto. Prvo mesto je, naravno, Željko Joksimović i "Lane moje", a odmah posle njega je Jelena.

Jk je i godinu dana ranije bila deo Beovizije, ali je tada učestvovala kao gost.

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#Goca Tržan #Jelena Karleuša #JK #Beovizija #VIP
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