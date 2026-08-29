Penzionisama sportistkinja objavila je galeriju fotki sa svog nedavnog putovanja, a neke od njih bile su i selfiji u kupaćem kostimu.

- Ne mogu da se setim kada sam poslednji put spakovala ručni prtljag, a da u njemu nije bilo odeće u stilu „poslovno-ležerno” ili mnoštva grickalica za malu decu. Kratak izlet sa devojčicama i uvid u nešto novo i zaista spektakularno - napisala je nekadašnja teniserka.

Iako je profesionalnu karijeru završila 2020. godine, Šarapova očito i dalje pazi na fizički izgled, što su njeni obožavaoci sa odobravanjem primetili.

Uspešna karijera i život posle tenisa

Marija Šarapova danas živi u Sjedinjenim Državama, gde se posle sportske karijere posvetila poslovnim poduhvatima i porodičnom životu. Uz poslovne projekte, aktivna je na društvenim mrežama na kojima s javnošću deli detalje iz privatnog života sa partnerom i sinom, ali i modne kombinacije koje redovno izazivaju veliko interesovanje.

Tokom svoje izuzetno uspešne karijere, Šarapova je osvojila pet Grend Slem titula i godinama je bila jedna od najpopularnijih sportistkinja na svetu. Nekoliko godina posle povlačenja, očito je da i dalje s lakoćom privlači pažnju javnosti.

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