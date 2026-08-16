Ana Ivanović prošla je kroz težak period, nakon rastanka sa bivšim suprugom, Bastijanom Švajnštajgerom, ali sudeći po njenim objavama na Instagramu, ona želi da se seća samo lepih trenutaka iz prošlosti.

Ana je objavila seriju fotografija sa različitih letovanja.

"Aktivni dani i avanture napolju", napisala je u opisu jedne od objava.

Na više fotografija možemo videti Anu u kupaćem kostimu, na različitim plažama, a pratioci nisu ostali imuni na njenu zanosnu figuru.

"Vau, prirodna lepa žena", glasio je jedan od brojnih komentara u kojima su pratioci nekadašnjoj teniserki delili komplimenta na račun izgleda.

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