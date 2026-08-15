Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv argentinskog tenisera Tijaga Agustina Tirantea meč dugog kola u Sinsinatiju.

Meč je trebalo da počne u 18.30 časova po srpskom vremenu.

Foto: Shelley Lipton/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

 

 

Međutim zbog nevremena u Americi meč je pomeren.

Zbog udara groma meč je pomeren za minimum sat vremena, što bi značilo da Đoković nikako neće moći da počne. Ubrzo nakon toga počela je jaka kiša.

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Novak kreće u pohod na Sinsinati

Posle pauze, Novak Đoković se vraća na teren i kreće u pohod na Sinsinati. Srpski as ponovo je u centru pažnje, a prvi rival na putu do novog trofeja biće Argentinac Tijago Agustin Tirante.

Đokoviću će ovo biti prvi nastup u Sinsinatiju još od 2023. godine, kada je osvojio turnir posle spektakularnog finala protiv Karlosa Alkaraza. Ove godine Novak se u Ohaju pojavio sa jasnim ciljem – da uhvati pravi ritam pred US Open i pokuša da još jednom ode do samog kraja.

Sa druge strane, Tirante sigurno nema nameru da bude samo prolazna stanica. Argentinac je ove godine već pokazao da može da napravi problem velikim imenima, pošto je na mastersu u Torontu eliminisao Tejlora Frica.

Novak je veliki favorit, ali prvi meč posle pauze uvek nosi posebnu težinu. Biće zanimljivo videti u kakvom će izdanju Đoković izaći na teren i da li će odmah pronaći prepoznatljivu igru.

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