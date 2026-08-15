Posle pauze, Novak Đoković se vraća na teren i kreće u pohod na Sinsinati. Srpski as ponovo je u centru pažnje, a prvi rival na putu do novog trofeja je Argentinac Tijago Agustin Tirante.
Meč je trebalo da počne u 18.30 časova po srpskom vremenu. Međutim zbog nevremena u Americi meč je pomeren. Zbog udara groma meč je pomeren, a ubrzo nakon toga počela je jaka kiša.
Prvi problemi su nastali tokom meča Filipinke Aleksandre Maniego Ile i Rumunke Elene Gabrijele Ruse pri rezultatu 6–1, 3–0 kada je počelo jače nevreme praćeno udarima groma.
Đokoviću je ovo prvi nastup u Sinsinatiju još od 2023. godine, kada je osvojio turnir posle spektakularnog finala protiv Karlosa Alkaraza.
Ove godine Novak se u Ohaju pojavio sa jasnim ciljem – da uhvati pravi ritam pred US Open i pokuša da još jednom ode do samog kraja.