Posle pauze, Novak Đoković se vraća na teren i kreće u pohod na Sinsinati. Srpski as ponovo je u centru pažnje, a prvi rival na putu do novog trofeja je Argentinac Tijago Agustin Tirante.

Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Depositphotos/krasyuk

Meč je trebalo da počne u 18.30 časova po srpskom vremenu. Međutim zbog nevremena u Americi meč je pomeren. Zbog udara groma meč je pomeren, a ubrzo nakon toga počela je jaka kiša.

HAPPY DAY 3⃣ Ohio 🇺🇸 🏸🥎

LET’S GO......Cincinnati Open WTA + ATP 1000 🔥



Lightning suspended the game 🌩️ https://t.co/oIGneq0xfA — rifat yaqob (@fairoz252525) August 15, 2026

Prvi problemi su nastali tokom meča Filipinke Aleksandre Maniego Ile i Rumunke Elene Gabrijele Ruse pri rezultatu 6–1, 3–0 kada je počelo jače nevreme praćeno udarima groma.

⚡ CINCINNATI'DE FIRTINA MOLASI: HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ!#CincinnatiOpen #ZeynepSönmez #Tennis #WTA

🇹🇷 Zeynep Sönmez, WTA 1000 Cincinnati Open 2. turunda dünya 10 numarası Amanda Anisimova karşısında mücadele ederken karşılaşma yıldırım tehlikesi nedeniyle durduruldu.



📊 Anlık… pic.twitter.com/ciMNYLr8o3 — Spor Kedisi - Sports Cat (@ozgurozan) August 15, 2026

Đokoviću je ovo prvi nastup u Sinsinatiju još od 2023. godine, kada je osvojio turnir posle spektakularnog finala protiv Karlosa Alkaraza.

Ove godine Novak se u Ohaju pojavio sa jasnim ciljem – da uhvati pravi ritam pred US Open i pokuša da još jednom ode do samog kraja.