Pevačica Borka Mihajlović, majka popularne Aleksandre Prijović, ponovo je privukla pažnju javnosti izgledom na kojem bi joj mnoge devojke pozavidele. Ona je pokazala izvajano telo i podelila sa pratiocima koliko uživa na moru.

Foto: Instagram printskrin/borkamihajlovic1974

Borka Mihajlović trenutno uživa u ljubavnoj vezi sa svojim emotivnim partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Kako bi se odmorili i u potpunosti posvetili jedno drugom, njih dvoje su otputovali na letovanje, gde trenutno koriste svaki slobodan trenutak za opuštanje i odmor.

Pevačica neretko deli trenutke sa svog odmora, a sada je pratioce oduševila pokazavši savršenu liniju u belom bikiniju. Foto: Instagram printskrin/borkamihajlovic1974

Ona je preplanula pozirala na steni, noseći naočare dok gleda ka suncu. U ovom izdanju, njene izvajane obline i savršen preplanuli ten u potpunosti su došli u prvi plan.

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