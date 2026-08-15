Pevačica Borka Mihajlović, majka popularne Aleksandre Prijović, ponovo je privukla pažnju javnosti izgledom na kojem bi joj mnoge devojke pozavidele. Ona je pokazala izvajano telo i podelila sa pratiocima koliko uživa na moru.

Foto: Instagram printskrin/borkamihajlovic1974

 

 

Borka Mihajlović trenutno uživa u ljubavnoj vezi sa svojim emotivnim partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Kako bi se odmorili i u potpunosti posvetili jedno drugom, njih dvoje su otputovali na letovanje, gde trenutno koriste svaki slobodan trenutak za opuštanje i odmor.

Pevačica neretko deli trenutke sa svog odmora, a sada je pratioce oduševila pokazavši savršenu liniju u belom bikiniju.

Foto: Instagram printskrin/borkamihajlovic1974

 

 

Ona je preplanula pozirala na steni, noseći naočare dok gleda ka suncu. U ovom izdanju, njene izvajane obline i savršen preplanuli ten u potpunosti su došli u prvi plan.

TIRANTE ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA! Argentinac nakon preokreta slavio protiv Novaka u Sinsinatiju
Sport

TIRANTE ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA! Argentinac nakon preokreta slavio protiv Novaka u Sinsinatiju

ZA NJEGA NEMA MESTA U ZVEZDI: Nakon Stankovića i ovaj stranac napušta Marakanu
Sport

ZA NJEGA NEMA MESTA U ZVEZDI: Nakon Stankovića i ovaj stranac napušta Marakanu

BONUS VIDEO:

#Aleksandra Prijović #Aleksandra Prijović majka #majka Aleksandre Prijović #VIP #Borka Mihajlović #Bokica Borka Mihajlović #Borka Mihajlović Fejsbuk #Borka Mihajlović bikini #Borka Mihajlović u bikiniju #Bokica Borka Mihajlović fotografije
Komentari 0
"СЛЕДЕЋА СТАНИЦА ЈЕ ОТПАД" Руси објавили снимке из Дружковке - Дронови јуре Украјинце као стршљенови (ВИДЕО

"SLEDEĆA STANICA JE OTPAD" Rusi objavili snimke iz Družkovke - Dronovi jure Ukrajince kao stršljenovi (VIDEO