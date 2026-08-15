Belgijska policija pozvala je lovce na blago da se drže podalje od gradilišta severozapadno od Brisela, gde su radnici ove nedelje otkrili zlatnike i zlatne poluge procenjene na 9 miliona evra.
Blago je otkriveno pre četiri dana tokom renoviranja zgrade u gradu Dendermonde, u Istočnoj Flandriji. Policija je saopštila da su ih radnici pozvali nakon što su otkrili "veliku količinu zlata".
Objavili su fotografije oko 50 poluga i gomile zlatnika na svojoj Fejsbuk stranici.
Belgijski mediji su izvestili da je blago, procenjeno na 9 miliona evra, pronađeno u zidovima podruma tokom renoviranja kuće u vlasništvu lokalne dobrotvorne organizacije CAW Istočna Flandrija.
Građevinski radnik koga je intervjuisao flamanski emiter VRT rekao je da je prva reakcija radnika bila neverica i šok.
- Naišli smo na to dok smo kopali kanalizacionu cev - objasnio je čovek, identifikovan samo kao Kobi. - Svakako nismo očekivali da ćemo pronaći zlato - dodao je.
Policija je saopštila da je zlato popisano i obezbeđeno što je pre moguće u trezoru u federalnom vlasništvu.
- Izgleda da bi nekoliko lovaca na blago želelo da poseti lokaciju - saopštila je policijska stanica u objavi na Fejsbuku, koja je nakon otkrića promenila svoju sliku profila u zlatnik.
- Zlatni savet: potpuno je besmisleno pokušavati da ga ukradete - našalila se policija, pozivajući posmatrače da se drže podalje od ograđenog gradilišta. Vlasnik "blaga" još uvek nije identifikovan.
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