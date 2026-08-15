Počeo je Gospojinski post, jedan od četiri velika višednevna posta u pravoslavnoj tradiciji. Iako se post najčešće povezuje sa uzdržavanjem od određene hrane, njegova suština je mnogo dublja i ogleda se, pre svega, u duhovnom preobražaju čoveka. O pravom smislu i značaju posta govore i reči oca LJubomira Rankovića.

Gospojinski post ne podrazumeva samo promenu jelovnika, već je to, pre svega, vreme duhovnog preispitivanja, molitve, smirenja i borbe sa sopstvenim slabostima. Jer, uzdržavanje od hrane gubi svoj dublji smisao ukoliko ga ne prati i uzdržavanje od loših misli, teških reči, osude, ljutnje i sebičnosti – upravo svega onoga od čega bi čovek tokom posta trebalo da se udalji.

O suštini posta i njegovom istinskom smislu više puta je govorio otac LJubomir Ranković. Foto: Depozitfoto/Atlas Studio

– Bolje slanina u postu nego ovaj greh. Koji je to greh? To je greh mnogogovorljivosti, greh zlih reči i zlog jezika. Sveti vladika Nikolaj je rekao: "Ako obuzdaš jezik, učinićeš veći podvig nego da celog života postiš na hlebu i vodi". Rođeni moji, uzmimo zavet da obuzdamo jezik. Jezik je postao izvor zla, izvor mržnje, izvor velikih iskušenja i podela. Ako je išta zavet, ako išta sveštenik danas može da kaže, jeste da obuzdamo jezik – rekao je jednom prilikom otac LJuba.

Velikogospojinski, odnosno Gospojinski post, traje od 14. do 28. avgusta i ustanovljen je u čast Presvete Bogorodice. Iako je najkraći od četiri velika godišnja posta, smatra se jednim od najstrožih, a njegov smisao nije samo uzdržavanje od hrane, već i molitva, praštanje, duhovno očišćenje i činjenje dobrih dela.

(Espreso)

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