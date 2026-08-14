Netanjahu je zatim predložio da se takav stav uporedi sa današnjom Britanijom „Pokušajte to da pronađete u današnjoj Britaniji, u onome što se naziva Islamska Republika Britanija“.

Na pitanje novinara da li smatra da se cela Evropa kreće u istom pravcu, Netanjahu je odgovorio potvrdno.

Izraelski premijer je potom parafrazirao raniju izjavu potpredsednika SAD DŽej Di Vensa, rekavši da će „Velika Britanija postati prva islamska zemlja sa nuklearnim oružjem“. Foto: Chaim Goldberg/AFP/Profimedia

Vens je 2024. godine izneo sličnu ocenu, govoreći o mogućnosti da Britanija postane „zaista islamistička zemlja koja ima nuklearno oružje“.

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