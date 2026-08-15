Grad pod nazivom Linija u Saudijskoj Arabiji trebalo je da budu dve paralelne zgrade obložene ogledalima, duge 170 kilometara, visoke 500 metara i bez ijednog automobila. Radovi su obustavljeni u septembru 2025. Do tada je izgrađeno oko 2,4 kilometra temelja, odnosno nešto više od jednog procenta planirane dužine.

Projekat je predstavljen u januaru 2021. godine, a promotivni video je objavljen godinu i po dana kasnije. Foto: Jutjub printskrin/Mandarin Tech

Prikazuje grad u kome se ne vozi automobil, gde je sve na pet minuta hoda, sa vertikalnim farmama, stadionom podignutim trista pedeset metara u vazduh i veštačkom inteligencijom koja upravlja svim.

Prestolonaslednik Mohamed bin Salman nazvao ga je civilizacijskom revolucijom i rekao da će to biti najprijatniji grad na planeti.

Brojke koje su bile u planu

Vredi ih pomenuti, jer objašnjavaju zašto je projekat privukao toliku pažnju.

Dužina je 170 kilometara, pravolinijski, od obale Akapaskog zaliva prema unutrašnjosti.

Visina je 500 metara, dakle više od Empajer stejt bildinga. Širina 200 metara.

Planirano je devet miliona stanovnika i oko 2,1 milion kvadratnih metara ogledala na fasadi.

U punom kapacitetu, gustina naseljenosti bi bila oko 260.000 ljudi po kvadratnom kilometru, što je oko šest puta više nego u Manili, danas najgušće naseljenom gradu na svetu.

Šta je zaista izgrađeno

Evo razlike između snimka i gradilišta.

Pre nego što su radovi obustavljeni, završeno je oko 2,4 kilometra temelja, tj. približno 1,4 procenta planirane dužine.

Pored toga, izliveni su pojedinačni betonski elementi i testirani su prvi paneli ogledala. Foto: Jutjub printskrin/Mandarin Tech

Saudijski suvereni fond je obustavio radove 16. septembra 2025. Direktor celog projekta je nakon toga podneo ostavku.

Cilj broja stanovnika je smanjen sa milion i po do 2030. na manje od trista hiljada.

Osamsto milijardi na papiru, osam triliona u proceni

Novac je verovatno glavni razlog za zaustavljanje.

Početna procena za ceo kompleks bila je oko 500 milijardi dolara.

Prema procureloj internoj reviziji, projektovani troškovi dostigli su 8,8 triliona dolara, a datum završetka je pomeren za 2080. godinu.

Suvereni fond bogatstva zabeležio je otpis osam milijardi dolara na svojim velikim projektima. Vrednost ugovorenih građevinskih poslova pala je sa 71 na 30 milijardi dolara, odnosno za šezdeset procenata.

Procenjuje se da je do sada potrošeno između četrdeset i šezdeset milijardi dolara.

Stakleni zid kroz koji ptice lete

Postojao je i problem koji se retko pominjao u promotivnim materijalima.

Zid od stakla i čelika dug 170 kilometara presekao bi pustinjski ekosistem. Foto: Jutjub printskrin/Mandarin Tech

Istraživanje objavljeno početkom 2024. godine zaključilo je da bi takva struktura predstavljala značajan rizik za ptice selice koje se kreću između Afrike i Evroazije, jer bi fasada od ogledala bila prepreka koju ptice ne bi mogle da vide.

Pored toga, postoje i tehnički problemi: peščane oluje, seizmički rizik i istezanje čelika i betona pri velikim temperaturnim razlikama, sve na potezu od sto sedamdeset kilometara.

Šta je urađeno

Vredi biti iskren i navesti drugu stranu, jer nije sve rešeno.

Postrojenje za proizvodnju zelenog vodonika u industrijskoj zoni Oksagon je završeno oko osamdeset posto.

Ostrvo Sindala, turistički deo projekta, i dalje ide po prvobitnom planu, a otvaranje se očekuje krajem ove godine.

Novac je preusmeren na druge stvari, pre svega na stadione za Svetsko prvenstvo 2034. i na pripremu Svetske izložbe 2030.

Ono što je ostalo od Linije je gradilište dugo dva i po kilometra, zatvoreno za javnost. Ako ikada bude završeno u tim razmerama, biće to priobalno naselje sa dobrom infrastrukturom, ali će imati vrlo malo zajedničkog sa gradom u promotivnom videu.

(N1)

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