Spisateljica i bivša novinarka Jelena Bačić Alimpić svojevremeno je otvoreno priznala da je tokom teških devedesetih godina švercovala pelene kako bi preživela jezivu inflaciju, te otkrila i bizaran detalj da ju je policija usred noći privela na saslušanje po nalogu njenog sadašnjeg supruga Miroslava Alimpića.

Kao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće medijske scene i autorka nekih od najprodavanijih romana u regionu, Jelena Bačić Alimpić godinama uživa ogroman ugled i poverenje javnosti. NJena profesionalna tranzicija od uspešnog televizijskog urednika i voditelja do statusa najčitanije književnice potvrđuje njenu posvećenost i izuzetan autoritet u javnom prostoru. Upravo zbog te reputacije, njeno iskreno svedočenje o ličnim i društvenim borbama tokom turbulentnih vremena ima posebnu težinu i kredibilitet, i šalje snažnu poruku o otpornosti i preživljavanju.

"Švercovala sam pelene, nije me sramota"

Tokom strahovite inflacije koja je devedesetih godina razorila standard građana, čak ni prepoznatljive javne ličnosti nisu bile pošteđene borbe za osnovne potrebe. Jelena je bez ustručavanja opisala kako je izgledao njen put ka obezbeđivanju stabilnosti za svoju porodicu. Foto: Stefan Tomasevic/ATAImages

"Nisam uspela da zaradim novac koji mi je otac dao. Ipak, snašla sam se i počela da radim u firmi koju je držao neki Beograđanin. Otvorio je predstavništvo u Novom Sadu. Švercovala sam pelene, nije me sramota, jer je tada bila strašna inflacija i bilo je jezivo. Sećam se da sam super zarađivala i sve sam pare davala tati, iako je on rekao da ne želi", izjavila je Jelena, osvrćući se na ovaj period bez imalo stida.

Ipak, i pored odlične zarade, surova dinamika rada u privatnom sektoru i prevelika udaljenost između posla i kuće naterali su je da donese važnu životnu odluku i napusti taj angažman:

"Shvatila sam da ne bih mogla nikada da živim takvim životom, takvi ljudi prosto nemaju život, celog dana su na poslu, to su ogromne razdaljine od posla do kuće, ljudi koji tako i toliko rade decu vide samo na sat dnevno. Vratila sam se kući.

Suprug poslao policiju u tri sata ujutru

Posebno intrigantan i gotovo filmski detalj iz njenog života jeste način na koji je upoznala svog supruga Miroslava Alimpića, sa kojim je danas u srećnom braku. NJihov susret dogodio se u njegovom zavičaju pod krajnje dramatičnim okolnostima, kada je Jelena trebalo da se pojavi na sudu kao svedok. Usled dinamičnog novinarskog posla na televiziji i stalnih putovanja, ona se nije odazivala na zvanične pozive suda. Miroslav, koji je obavljao svoju službenu dužnost, poslao je policiju na njena vrata usred noći. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Pre nego što sam otišla u Kanadu, upoznala sam supruga, službeno. Priveo me je, pošto se nisam odazivala pozivu suda jer sam non-stop bila na putu. Radila sam tada na televiziji. On je poslao policiju u tri sata noću da me privedu i ja sam bila užasno besna na njega, nisam mogla očima da ga vidim! Namolila sam ga, zajedno s majkom, koja umalo infarkt nije doživela, da me ne vode noću u sud. Došla sam ujutro u osam i saslušana sam. Tako sam upoznala supruga, ali mi nije ostao u dobrom sećanju", prisetila se književnica ovog nesvakidašnjeg susreta koji je kasnije prerastao u životnu ljubav.

Porodična harmonija kao najveći uspeh

Uprkos burnom i nimalo prijatnom početku, Jelena i Miroslav su uspeli da prebrode prvobitne nesuglasice i izgrade stabilnu zajednicu. Danas su ponosni roditelji ćerke Dunje i sina Marka.

Porodična sreća dodatno je krunisana kada su postali baka i deka.

Nakon karijere na televizijskim ekranima, Jelena Bačić Alimpić danas je potpuno posvećena svojoj porodici i pisanju bestselera koji nastavljaju da obaraju rekorde čitanosti i povezuju je sa vernom publikom širom Balkana.

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