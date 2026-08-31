Sloboda je uvek svedeno obučena, gotovo nikada je ne vidimo razgolićenu, a novim fotografijama je sada oduševila na hiljade pratilaca.
Mićalovićeva je podelila fotke sa letovanja, a pažnju je privukla njena odevna kombinacija. Za plažu je obukla providnu, letnju, belu haljinu sa potpuno otvorenim leđima i tračicama koje se vezuju.
Ispod laganog materijala jasno se nazirao crni kupaći kostim. Stajling je upotpunila svetloplavom maramom u stilu devedesetih i modernim naočarima za sunce sa plavim staklima i zlatnim ramom.
Sloboda je u prvom planu uslikala svoje lice i profil, dok se u odrazu ogledala iza nje u potpunosti videla njena vitka figura i leđa u providnoj kombinaciji.
Nakon ove objave, glumica je podelila i opušteni kadar sa plaže gde uživa uz pesmu DŽibonija, pokazavši prirodno izdanje bez trunke šminke.
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