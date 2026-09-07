Merc je kazao da je tokom današnjih vanrednih sastanaka vrha CDU kritikovao i jednog člana stranke. On je rekao je da je svima neshvatljivo da je zamenik šefa poslaničke grupe na takav način "zabio nož u leđa aktivistima" stranke tokom kampanje. "Velst" prenosi Mercovu tvrdnju da je njegova kritika dočekana glasnim aplauzom. Nemački list navodi da kancelar nije naveo imena, ali je verovatno mislio na zamenika šefa poslaničke grupe Sepa Milera, koji je više puta upozoravao protiv bilo kakve saradnje CDU sa Levicom, prenosi "Kurir".

Foto: MICHAEL KAPPELER/AFP/Profimedia

Miler (37) u Bundestagu predstavlja upravo pokrajinu Saksonija-Anhalt.

AfD je ubedljivo je pobedila na izborima koji su juče tu održani, ostavivši daleko iza sebe glavne rivale, pre svega Mercovu i Šulceovu CDU.

Ko je Sep Miler?

Sep Miler je nemački političar, poslanik u Bundestagu i uticajni funkcioner Hrišćansko-demokratske unije (CDU). Široj javnosti je poznat kao zamenik predsednika poslaničke grupe CDU/CSU u nemačkom parlamentu.

Rođen je 22. januara 1989. u Vitenbergu, u pokrajini Saksonska-Anhalt. Nakon završene gimnazije u Grfenhajnicenu, Miler je od 2007-2010. završio stručno osposobljavanje za bankara u lokalnoj štedionici.

Karijeru je nastavio u finansijskom sektoru kao samostalni savetnik, dok je vanredno nastavio visoko obrazovanje u Frankfurtskoj školi finansija i menadžmenta. Tamo je stekao diplomu bankarskog stručnjaka, a 2015. i diplomu poslovnog ekonomiste za bankarstvo. Do izbora za poslanika radio je kao savetnik za privredne klijente u Dojče kredit banci (DKB) u Haleu.

Politički uspon i lokalna samouprava

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NJegov politički angažman započeo je rano: 2004. učlanio se u Podmladak CDU, a naredne godine i u samu stranku. Već 2007. izabran je u okružno veće Vitenberga, gde od tada neprekidno deluje.

Od 2009. član je gradskog veća Grfenhajnicena, u kojem je dugi niz godina predsedavao Odborom za finansije.

Rad u Bundestagu i visoke funkcije

Na saveznim izborima 2017. prvi put je izabran u nemački Bundestag kao direktni poslanik iz izborne jedinice Desau-Vitenberg. Reizabran je 2021, ostvarivši jedan od najboljih rezultata po broju direktnih glasova među kandidatima CDU-a u istočnoj Nemačkoj. Predvodi i pokrajinsku grupu poslanika CDU iz Saksonije-Anhalt.

U decembru 2021. izabran je za zamenika predsednika poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu.

Na toj funkciji primarno pokriva teme zdravstva, komunalne politike, privrede, energije i razvoja istočnih pokrajina. Važi za predstavnika nove generacije nemačkih demohrišćana koji spaja finansijsku stručnost, lokalnu politiku i savremeni politički profil.

(Kurir.rs)

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