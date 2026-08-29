Plan nemačke vlade uključivaće direktne mere protiv ruskih subjekata, dok EU nastavlja sa kažnjavanjem novim sankcijama koje se paralelno pripremaju u Briselu, rekla su za Politiko i Velt am Zontag tri zvaničnika upoznata sa tim pitanjem.

Objava je zakazana za početak sledeće nedelje, što se poklapa sa sastankom ministara spoljnih poslova EU u Irskoj u utorak - ali bi se mogla objaviti i ranije, zavisno od Mercu, rekla su dva zvaničnika.

Potrebne su strože mere

Jedan od zvaničnika upoznatih sa situacijom rekao je da kao odgovor na incident sa dronom u Lajpcigu više nije dovoljno proterati pojedinačne ruske diplomate ili zatvoriti Ruski dom u Berlinu. Potrebne su strože mere, poput pojačanih sankcija ili čak opsežnijih isporuka oružja Ukrajini. Trojica zvaničnika odbila su da daju dalje detalje o tome koje tačno mere Merc planira da objavi. Foto: Michael Piepgras/Alamy/Mike Schmidt/imago stock&people/Gavriil Grigorov/AFP/Profimedia

Nije jasno u kojoj meri Berlin planira da smatra pojedinačne ruske aktere ili samu rusku vladu odgovornima za pokušaj napada dronom. Berlin se već priprema za oštru protivreakciju, a zvaničnici su rekli da se Nemačka mora pripremiti na kaznene mere Moskve.

Planirani potez događa se usred visokih napetosti sa Rusijom, usred niza incidenata na evropskom tlu koje su visoki zvaničnici opisali kao " hibridno ratovanje ". U utorak je direktor CIA-e DŽon Retklif iznenada posetio Moskvu gde je upozorio rusku vladu na eskalaciju napetosti sa NATO-om.

Osetljivo pitanje i na domaćem terenu

No, vreme očekivane Mercove objave takođe je osetljivo na domaćem terenu. U nedelju sledeće nedelje održaće se izbori u nemačkoj saveznoj državi Saska-Anhalt, a dve nedelje kasnije slede izbori u Meklenburgu-Zapadnom Pomeraniji i Berlinu. U Saska-Anhaltu i Meklenburgu-Zapadnom Pomeraniji, krajnje desna Alternativa za Nemačku (AfD) - poznata po svom proruskom stavu - vodi u anketama. Foto: MICHAEL KAPPELER/AFP/Profimedia

Merc je već u utorak najavio da će incident u Lajpcigu imati ozbiljne posledice, iako nije imenovao nijednu konkretnu stranu.

"Napad dronom u Lajpcigu, između ostalog, pokazuje da se i mi suočavamo sa vrlo stvarnim pretnjama“, rekao je. "Savezna vlada tera počinioce hibridnih napada da plate cenu. Platiće za ovo.“

Kancelarija nemačkog kancelara na pitanje o nemačkom planu za Rusiju za Politiko je odgovorila da se 'kancelarija kancelara ne upušta u nagađanja': "Jedino što je važno jesu službena pripisivanja koje je savezna vlada donela po vlastitom nahođenju i nakon što je procenila sve rezultate istrage.“

Niz incidenata

Zasad nije jasno koje su nove informacije navele Berlin da direktno okrivi Rusiju. Prag dokaza potreban za službeno pripisivanje krivice je visok i u prošlosti se takvo pripisivanje izbegavalo, a nemački ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrint ranije ovog meseca rekao je da je "ključno imati potrebne dokaze ili vrlo jaku sumnju". Foto: KAY NIETFELD/AFP/Profimedia

Dva zvaničnika opisala su taj potez kao „Zeitenwende 2.0“, referišući se na istorijski pomak u odbrani koji je bivši kancelar Olaf Šolc najavio kao odgovor na napad Moskve na Ukrajinu 2022. godine.

Poslednjih nedelja u zemljama NATO-a dogodio se niz sigurnosnih incidenata. U Rumuniji je nekoliko stotina metara od plinskog projekta Neptun Dip u Crnom moru otkriven morski dron natovaren eksplozivom, a neutralizovale su ga rumunske oružane snage. Predsednik Dan izričito je okrivio Rusiju za incident.

Nekoliko dana kasnije, slovačka policija sprečila je planirano podmetanje požara u fabrici dronova; ostaje nejasno ko je stajao iza toga. U Estoniji vlasti istražuju moguću rusku umešanost posle podmetanja požara na odbrambenog dobavljača. Eksplozije u fabrikama municije u Italiji i Bugarskoj takođe su pod istragom; iako zasad nema jasnih dokaza o ruskoj sabotaži u tim slučajevima.

U tom kontekstu, na nivou EU sada se priprema još jedan sveobuhvatni paket sankcija protiv Rusije.

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